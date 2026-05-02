Meteo, le temperature massime di oggi: +15°C a Martina Franca

Sull’Italia torna a rafforzarsi l’alta pressione, in espansione dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Anche i restanti giorni del ponte del 1° maggio saranno quindi caratterizzati da cieli in prevalenza sereni su gran parte dello Stivale, con temperature in graduale aumento. Fanno eccezione le estreme regioni meridionali e il medio-basso versante adriatico, dove i valori restano leggermente sotto la media stagionale a causa della persistenza di correnti più fresche nord-orientali.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Trento

a Trento +26°C a Bolzano, Firenze

a Bolzano, Firenze +25°C a Milano, Siena, Treviso

a Milano, Siena, Treviso +24°C a Brescia, Padova, Parma, Piacenza, Pisa, Udine, Verona

a Brescia, Padova, Parma, Piacenza, Pisa, Udine, Verona +23°C a Alghero, Bergamo, Bologna, Forlì, Grosseto, Roma, Venezia, Viterbo

a Alghero, Bergamo, Bologna, Forlì, Grosseto, Roma, Venezia, Viterbo +22°C a Albenga, Aosta, Cascia, Cervia, Lamezia Terme, Napoli, Perugia, Rieti, Torino

a Albenga, Aosta, Cascia, Cervia, Lamezia Terme, Napoli, Perugia, Rieti, Torino +21°C a Benevento, Cagliari, Cuneo, Olbia, Pesaro

a Benevento, Cagliari, Cuneo, Olbia, Pesaro +20°C a Ancona, Catania, Lampedusa, Norcia, Novara, Reggio Calabria, Rimini, Teramo, Trapani, Trieste

a Ancona, Catania, Lampedusa, Norcia, Novara, Reggio Calabria, Rimini, Teramo, Trapani, Trieste +19°C a Cosenza, Foggia, Genova, Grottaglie, L’Aquila, Palermo, Pescara

a Cosenza, Foggia, Genova, Grottaglie, L’Aquila, Palermo, Pescara +18°C a Bari, Brindisi, Chieti, Crotone, Lecce, Matera, Pantelleria, Termoli

a Bari, Brindisi, Chieti, Crotone, Lecce, Matera, Pantelleria, Termoli +17°C a Santa Maria di Leuca

a Santa Maria di Leuca +16°C a Campobasso

a Campobasso +15°C a Martina Franca

a Martina Franca +14°C a Potenza

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