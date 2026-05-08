Meteo, le temperature massime di oggi: +16°C a Ostuni

La perturbazione che nelle ultime ore ha interessato gran parte dell’Italia tenderà ad allontanarsi entro la fine della giornata dalle regioni centro-meridionali, lasciando temporaneamente spazio a condizioni più stabili. La tregua, però, durerà poco. Una nuova perturbazione di origine atlantica, attualmente posizionata al largo del Portogallo, si sta infatti muovendo rapidamente verso il Mediterraneo centrale e raggiungerà la nostra Penisola già nel corso del weekend. Tra i due peggioramenti si inserirà una breve parentesi più tranquilla grazie a una debole rimonta dell’alta pressione, sufficiente a favorire schiarite diffuse e condizioni meteo nel complesso più stabili su gran parte del Paese.

Il cambiamento arriverà nuovamente tra la serata di sabato e le prime ore di domenica, quando il nuovo fronte perturbato inizierà a interessare la Sardegna e le regioni tirreniche, per poi estendersi rapidamente verso il resto del Centro-Nord. Secondo gli ultimi aggiornamenti, le regioni centro-settentrionali saranno quelle maggiormente esposte al nuovo peggioramento, con piogge diffuse e temporali che localmente potrebbero assumere forte intensità, accompagnati da raffiche di vento e fenomeni a carattere temporalesco più organizzato.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Terracina

a Terracina +25°C a Agrigento, Catania, Crotone, Enna, Palermo, Reggio Calabria, Salerno

a Agrigento, Catania, Crotone, Enna, Palermo, Reggio Calabria, Salerno +24°C a Albenga, Bolzano, Guidonia, Perugia, Rieti, Siracusa, Terni

a Albenga, Bolzano, Guidonia, Perugia, Rieti, Siracusa, Terni +23°C a Alghero, Brescia, Cosenza, Frosinone, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, Olbia, Oristano, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Trapani, Treviso, Verona

a Alghero, Brescia, Cosenza, Frosinone, Genova, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, Olbia, Oristano, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Trapani, Treviso, Verona +22°C a Cagliari, Firenze, Milano, Piacenza, Roma, Udine

a Cagliari, Firenze, Milano, Piacenza, Roma, Udine +21°C a Bergamo, Bologna, Forlì, Grottaglie, Latina, Pantelleria, Pescara, Trieste, Venezia, Viterbo

a Bergamo, Bologna, Forlì, Grottaglie, Latina, Pantelleria, Pescara, Trieste, Venezia, Viterbo +20°C a Ancona, Cervia, Novara

a Ancona, Cervia, Novara +19°C a Aosta, Lecce, Rimini, Taranto, Torino

a Aosta, Lecce, Rimini, Taranto, Torino +18°C a Bari, Benevento, Brindisi, Cuneo, Foggia

a Bari, Benevento, Brindisi, Cuneo, Foggia +16°C a Ostuni

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