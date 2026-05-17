Meteo, le temperature massime di oggi: +16°C a Potenza

L’aria fredda lasciata in eredità dal ciclone Gisela continua a influenzare il clima sull’Italia, estendendosi ormai fino alle regioni meridionali. Anche nella giornata odierna le temperature si mantengono leggermente al di sotto delle medie tipiche del periodo, confermando un contesto ancora fresco per la seconda metà di maggio. L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dal transito di una nuova e debole perturbazione atlantica, destinata a riportare condizioni di variabilità e locale instabilità atmosferica su parte della Penisola. Nella giornata di lunedì i fenomeni interesseranno soprattutto le regioni del Nord, con rovesci e temporali sparsi, mentre martedì l’instabilità tenderà a coinvolgere anche il Centro e parte del Sud.

Temperature massime registrate in Italia

+24°C a Foggia

a Foggia +23°C a Bologna, Cagliari, Decimomannu, Firenze, Grottaglie, Piacenza

a Bologna, Cagliari, Decimomannu, Firenze, Grottaglie, Piacenza +22°C a Aosta, Bolzano, Brescia, Catania, Cervia, Forlì, Grosseto, Lecce, Milano, Olbia, Parma, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Verona

a Aosta, Bolzano, Brescia, Catania, Cervia, Forlì, Grosseto, Lecce, Milano, Olbia, Parma, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Verona +21°C a Albenga, Alghero, Ancona, Bergamo, Lamezia Terme, Napoli, Novara, Padova, Torino, Trapani, Treviso, Viterbo

a Albenga, Alghero, Ancona, Bergamo, Lamezia Terme, Napoli, Novara, Padova, Torino, Trapani, Treviso, Viterbo +20°C a Bari, Cascia, Crotone, Cuneo, Lampedusa, Palermo, Pescara, Pisa, Rieti, Rimini, Termoli

a Bari, Cascia, Crotone, Cuneo, Lampedusa, Palermo, Pescara, Pisa, Rieti, Rimini, Termoli +19°C a Brindisi, Campobasso, Chieti, L’Aquila, Norcia, Pantelleria, Trieste, Udine, Venezia

a Brindisi, Campobasso, Chieti, L’Aquila, Norcia, Pantelleria, Trieste, Udine, Venezia +18°C a Genova

a Genova +16°C a Potenza.

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