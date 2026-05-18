Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Genova

La giornata di domani, martedì 19, sarà caratterizzata da condizioni di spiccata variabilità atmosferica su parte della Penisola. Nel corso delle ore pomeridiane e serali sono attesi improvvisi rovesci e temporali soprattutto sulle regioni del Nord-Est e lungo le aree interne del Centro-Sud, dove i fenomeni potranno svilupparsi rapidamente. In questo avvio di settimana è previsto inoltre un rinforzo dei venti di Maestrale sulle regioni meridionali, con raffiche localmente sostenute soprattutto tra i settori adriatici e le due Isole Maggiori. Sul fronte termico non sono attese variazioni significative: le temperature continueranno infatti a mantenersi su valori generalmente in linea con le medie stagionali o leggermente inferiori.

Temperature massime registrate in Italia

+25°C a Foggia

a Foggia +24°C a Bologna, Cremona, Forlì, Grottaglie, Piacenza

a Bologna, Cremona, Forlì, Grottaglie, Piacenza +23°C a Brescia, Cagliari-Elmas, Firenze, Frosinone, Lecce, Olbia, Parma, Reggio Calabria, Siracusa, Verona

a Brescia, Cagliari-Elmas, Firenze, Frosinone, Lecce, Olbia, Parma, Reggio Calabria, Siracusa, Verona +22°C a Asti, Catania, Cervia, Crotone, Decimomannu, Guidonia, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rimini, Treviso

a Asti, Catania, Cervia, Crotone, Decimomannu, Guidonia, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rimini, Treviso +21°C a Alghero, Ancona, Bari, Bergamo, Campobasso, Lamezia Terme, Lampedusa, Novara, Palermo, Pescara, Rieti, Roma, Termoli, Trapani, Udine

a Alghero, Ancona, Bari, Bergamo, Campobasso, Lamezia Terme, Lampedusa, Novara, Palermo, Pescara, Rieti, Roma, Termoli, Trapani, Udine +20°C a Bolzano, Brindisi, Chieti, Cuneo, Grosseto, Pantelleria, Pisa, Trieste, Viterbo

a Bolzano, Brindisi, Chieti, Cuneo, Grosseto, Pantelleria, Pisa, Trieste, Viterbo +19°C a Albenga, Aosta, Belluno, L’Aquila, La Spezia, Torino, Venezia

a Albenga, Aosta, Belluno, L’Aquila, La Spezia, Torino, Venezia +18°C a Genova, Imperia, Potenza, Sanremo

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