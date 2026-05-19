Meteo, le temperature massime di oggi: +18°C a Ragusa

L’Italia continua a essere interessata da condizioni atmosferiche a tratti instabili, inserite però in un quadro generale di forte variabilità. Nelle prossime ore non mancheranno annuvolamenti irregolari accompagnati da rovesci e locali temporali, mentre sui mari meridionali è atteso anche un deciso rinforzo dei venti di Maestrale. Le temperature si manterranno ancora piuttosto contenute per il periodo, con valori spesso inferiori alle medie stagionali, soprattutto durante le ore serali e notturne. A partire dalla seconda parte della settimana, tuttavia, lo scenario meteorologico tenderà gradualmente a cambiare. Gli ultimi aggiornamenti confermano infatti una rimonta più convinta dell’alta pressione, destinata a consolidarsi soprattutto sulle regioni del Centro-Nord riportando condizioni più stabili e prevalentemente soleggiate.

Temperature massime registrate in Italia

+25°C a Cagliari, Catania, Decimomannu, Foggia, Latina, Napoli, Olbia, Siracusa

a Cagliari, Catania, Decimomannu, Foggia, Latina, Napoli, Olbia, Siracusa +24°C a Benevento, Grottaglie, Guidonia, Milano, Palermo, Treviso

a Benevento, Grottaglie, Guidonia, Milano, Palermo, Treviso +23°C a Bologna, Bolzano, Forli, Frosinone, Grosseto, Lecce, Padova, Parma, Piacenza, Roma, Verona

a Bologna, Bolzano, Forli, Frosinone, Grosseto, Lecce, Padova, Parma, Piacenza, Roma, Verona +22°C a Aosta, Bergamo, Brescia, Enna, Firenze, Lampedusa, Novara, Rieti, Torino, Udine, Venezia

a Aosta, Bergamo, Brescia, Enna, Firenze, Lampedusa, Novara, Rieti, Torino, Udine, Venezia +21°C a Albenga, Alghero, Bari, Brindisi, Cervia, Crotone, Cuneo, Lamezia Terme, L’Aquila, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Trapani, Trieste, Viterbo

a Albenga, Alghero, Bari, Brindisi, Cervia, Crotone, Cuneo, Lamezia Terme, L’Aquila, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Trapani, Trieste, Viterbo +20°C a Belluno, Campobasso, Pantelleria, Pisa, Rimini

a Belluno, Campobasso, Pantelleria, Pisa, Rimini +19°C a Ancona, Genova, Messina

a Ancona, Genova, Messina +18°C a Ragusa

a Ragusa +17°C a Potenza.

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