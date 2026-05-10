Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Lecce

La giornata odierna è stata caratterizzata da condizioni di tempo diffusamente instabili su gran parte della Penisola, con cieli spesso nuvolosi o coperti soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Solo il Sud ha beneficiato a tratti di schiarite più ampie e temporanei spazi soleggiati, seppur in un contesto atmosferico ancora piuttosto variabile. Nel corso delle ore, piogge sparse e rovesci hanno interessato soprattutto il Nord-Ovest, l’Emilia-Romagna, le Marche, l’Umbria e diversi settori del Centro Italia. In alcune aree i fenomeni si sono intensificati fino a sfociare in temporali anche di forte intensità, accompagnati localmente da raffiche di vento e precipitazioni abbondanti.

Dal punto di vista termico, le temperature massime hanno registrato una diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna, complice la maggiore copertura nuvolosa e il maltempo, mentre al Sud si è osservato un lieve aumento dei valori, favorito dalla presenza di correnti più miti.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Lamezia Terme, Lecce

a Lamezia Terme, Lecce +24°C a Bari, Catania, Foggia, Grottaglie, Napoli, Olbia, Reggio Calabria

a Bari, Catania, Foggia, Grottaglie, Napoli, Olbia, Reggio Calabria +23°C a Ancona, Cagliari, Pescara

a Ancona, Cagliari, Pescara +22°C a Brindisi, Palermo, Trapani

a Brindisi, Palermo, Trapani +21°C a Alghero, Bologna, Cervia, Crotone, Firenze, Forlì, Lampedusa, Rimini, Roma, Trieste

a Alghero, Bologna, Cervia, Crotone, Firenze, Forlì, Lampedusa, Rimini, Roma, Trieste +20°C a Bolzano, Padova, Pantelleria, Pisa, Treviso, Udine

a Bolzano, Padova, Pantelleria, Pisa, Treviso, Udine +19°C a Genova, Parma, Venezia, Verona

a Genova, Parma, Venezia, Verona +18°C a Albenga, Brescia, Grosseto, Milano, Piacenza, Rieti

a Albenga, Brescia, Grosseto, Milano, Piacenza, Rieti +17°C a Aosta, Perugia

a Aosta, Perugia +16°C a Bergamo, Viterbo

a Bergamo, Viterbo +15°C a Cuneo, Novara

a Cuneo, Novara +14°C a Torino.

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