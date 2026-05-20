Meteo, le temperature massime di oggi: +27°C a Brescia

La fase di instabilità che ha interessato parte dell’Italia negli ultimi giorni si è ormai attenuata nel corso della giornata odierna, lasciando spazio a condizioni meteorologiche più stabili. Al Sud persiste ancora una moderata ventilazione di Maestrale, accompagnata da temperature che continuano a mantenersi leggermente inferiori alle medie stagionali. Nel frattempo, gli ultimi aggiornamenti confermano un progressivo rafforzamento dell’alta pressione nella seconda parte della settimana. Il promontorio anticiclonico, in espansione dal Nord Africa verso l’Europa centrale, inizierà a coinvolgere anche la nostra Penisola, a partire dalle regioni settentrionali e dalla Sardegna.

Le regioni adriatiche e parte del Meridione resteranno inizialmente più ai margini della rimonta anticiclonica, continuando a risentire di correnti relativamente più fresche e di una residua variabilità atmosferica.

Temperature massime registrate in Italia

+27°C a Brescia, Cagliari, Decimomannu, Milano, Parma

a Brescia, Cagliari, Decimomannu, Milano, Parma +26°C a Aosta, Bologna, Foggia, Forlì, Guidonia, Olbia, Padova, Piacenza, Torino, Trento, Treviso

a Aosta, Bologna, Foggia, Forlì, Guidonia, Olbia, Padova, Piacenza, Torino, Trento, Treviso +25°C a Bergamo, Bolzano, Cuneo, Firenze, Grosseto, Grottaglie, Latina, Lecce, Novara, Perugia, Roma, Verona

a Bergamo, Bolzano, Cuneo, Firenze, Grosseto, Grottaglie, Latina, Lecce, Novara, Perugia, Roma, Verona +24°C a Alghero, Catania, Cervia, Crotone, Frosinone, Napoli, Palermo, Udine, Viterbo

a Alghero, Catania, Cervia, Crotone, Frosinone, Napoli, Palermo, Udine, Viterbo +23°C a Lampedusa, Reggio Calabria, Rimini, Trapani, Venezia

a Lampedusa, Reggio Calabria, Rimini, Trapani, Venezia +22°C a Ancona, Bari, Lamezia Terme, Pescara, Pisa, Rieti, Trieste

a Ancona, Bari, Lamezia Terme, Pescara, Pisa, Rieti, Trieste +21°C a Albenga, Brindisi, Chieti, L’Aquila, Termoli

a Albenga, Brindisi, Chieti, L’Aquila, Termoli +20°C a Campobasso, Pantelleria

a Campobasso, Pantelleria +19°C a Genova, Potenza

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