Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Avellino

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, sull’Italia si è aperta una parentesi decisamente più stabile, con ampie schiarite e temperature in sensibile aumento su gran parte della Penisola. L’afflusso di aria molto mite ha infatti favorito un generale rialzo termico, riportando valori oltre le medie stagionali in molte regioni, soprattutto al Centro-Nord e sulle aree interne del Sud. La fase più tranquilla, però, sarà soltanto temporanea. Una nuova perturbazione atlantica, attualmente in avvicinamento dalla Spagna, inizierà infatti a interessare le regioni occidentali italiane già nel corso delle prossime ore, segnando l’avvio di un nuovo peggioramento.

Nel corso della giornata di domenica 10 maggio il fronte perturbato attraverserà gran parte del Paese, coinvolgendo in maniera più diretta le regioni centro-settentrionali, dove torneranno piogge diffuse, rovesci e temporali. Non si esclude lo sviluppo di fenomeni localmente intensi, soprattutto sui settori tirrenici e sulle aree del Nord maggiormente esposte alle correnti umide atlantiche.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Avellino, Benevento, Caserta, Ceprano, Prato

a Avellino, Benevento, Caserta, Ceprano, Prato +27°C a Alghero, Firenze, Pordenone, Trento, Vicenza, Vittoria

a Alghero, Firenze, Pordenone, Trento, Vicenza, Vittoria +26°C a Bolzano, Caltanissetta, Cosenza, Foggia, Latina, Padova, Roma, Treviso

a Bolzano, Caltanissetta, Cosenza, Foggia, Latina, Padova, Roma, Treviso +25°C a Brescia, Grottaglie, Milano, Oristano, Parma, Perugia, Piacenza, Trapani, Verona

a Brescia, Grottaglie, Milano, Oristano, Parma, Perugia, Piacenza, Trapani, Verona +24°C a Aosta, Bergamo, Bologna, Forlì, Grosseto, Napoli, Novara, Pisa, Rieti, Udine

a Aosta, Bergamo, Bologna, Forlì, Grosseto, Napoli, Novara, Pisa, Rieti, Udine +23°C a Bari, Cagliari, Lamezia Terme, L’Aquila, Olbia, Pantelleria, Reggio Calabria, Torino, Venezia, Viterbo

a Bari, Cagliari, Lamezia Terme, L’Aquila, Olbia, Pantelleria, Reggio Calabria, Torino, Venezia, Viterbo +22°C a Albenga, Campobasso, Cervia, Cuneo, Lampedusa, Lecce, Palermo

a Albenga, Campobasso, Cervia, Cuneo, Lampedusa, Lecce, Palermo +21°C a Ancona, Brindisi, Catania, Crotone, Genova, Pescara, Rimini, Trieste

a Ancona, Brindisi, Catania, Crotone, Genova, Pescara, Rimini, Trieste +20°C a Potenza.

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