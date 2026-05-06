Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Barcellona Pozzo di Gotto

L’Italia è entrata in una fase di maggiore instabilità atmosferica, con il ritorno del maltempo soprattutto sulle regioni del Centro-Nord e sulla Sardegna. Il peggioramento è accompagnato da un progressivo rinforzo dei venti meridionali, destinati a soffiare con maggiore intensità anche nei prossimi giorni. Le correnti in risalita dal Nord Africa hanno determinato anche un generale aumento delle temperature sulle aree meno coinvolte dai fenomeni, in particolare su Sicilia, Calabria e Puglia, dove il clima si mantiene più mite e a tratti quasi tardo primaverile.

Una temporanea attenuazione dell’instabilità è attesa nella giornata di giovedì 7, quando il tempo tenderà a migliorare grazie alla comparsa di schiarite parziali e a una generale diminuzione delle precipitazioni.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Barcellona Pozzo di Gotto

a Barcellona Pozzo di Gotto +27°C a Caltagirone, Cefalù, Termini Imerese

a Caltagirone, Cefalù, Termini Imerese +26°C a Chieti, Cosenza, Termoli

a Chieti, Cosenza, Termoli +25°C a Benevento, Foggia, Lamezia Terme, Palermo

a Benevento, Foggia, Lamezia Terme, Palermo +24°C a Bari

a Bari +23°C a Ancona, Firenze, Latina, Lecce, Napoli, Olbia, Pantelleria, Rimini, Siracusa, Teramo, Trapani

a Ancona, Firenze, Latina, Lecce, Napoli, Olbia, Pantelleria, Rimini, Siracusa, Teramo, Trapani +22°C a Brindisi, Cervia, Forlì, Guidonia, Parma, Pescara, Piacenza, Reggio Calabria, Roma

a Brindisi, Cervia, Forlì, Guidonia, Parma, Pescara, Piacenza, Reggio Calabria, Roma +21°C a Albenga, Alghero, Cagliari, Campobasso, Catania, Cuneo, Frosinone, Lampedusa, Perugia, Pisa, Potenza, Torino

a Albenga, Alghero, Cagliari, Campobasso, Catania, Cuneo, Frosinone, Lampedusa, Perugia, Pisa, Potenza, Torino +20°C a Bologna, Brescia, Crotone, Grosseto, Grottaglie, Milano, Verona

a Bologna, Brescia, Crotone, Grosseto, Grottaglie, Milano, Verona +19°C a Bergamo, L’Aquila, Novara, Rieti, Trieste, Viterbo

a Bergamo, L’Aquila, Novara, Rieti, Trieste, Viterbo +18°C a Aosta, Genova, Padova, Treviso, Venezia

a Aosta, Genova, Padova, Treviso, Venezia +17°C a Bolzano, Udine

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