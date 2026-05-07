Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Benevento

Dopo i violenti temporali che nella giornata di mercoledì hanno colpito parte del Nord Italia, il fronte perturbato si è progressivamente spostato durante la notte verso le regioni del Centro-Sud, portando nuove condizioni di instabilità atmosferica, seppur con fenomeni generalmente meno intensi rispetto a quelli osservati nelle ore precedenti. Con il trascorrere della giornata, però, l’atmosfera è tornata rapidamente a destabilizzarsi soprattutto in prossimità dell’arco alpino, dove il riscaldamento diurno e l’ingresso di correnti più fresche in quota hanno favorito la formazione di nuovi rovesci e temporali.

I fenomeni più significativi si sono concentrati sulle Prealpi orientali, con precipitazioni localmente intense tra il Vicentino, il Bellunese e soprattutto il Friuli Venezia Giulia, già interessato nelle ultime ore da episodi temporaleschi anche severi.

Nel frattempo, grazie a maggiori schiarite e a una presenza più diffusa del sole, le temperature massime hanno registrato un lieve aumento anche al Nord, mentre sulle regioni meridionali si sono raggiunti picchi prossimi ai 28°C, in un contesto decisamente più mite e stabile rispetto al resto del Paese.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Benevento, Caserta, Reggio Calabria

a Benevento, Caserta, Reggio Calabria +27°C a Foggia

a Foggia +26°C a Foligno, Guidonia, Napoli, Palermo, Trapani

a Foligno, Guidonia, Napoli, Palermo, Trapani +25°C a Carbonia, Messina, Roma

a Carbonia, Messina, Roma +24°C a Alghero, Cagliari, Cosenza, Frosinone, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Senigallia

a Alghero, Cagliari, Cosenza, Frosinone, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Senigallia +23°C a Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Forlì, L’Aquila, Padova, Parma, Perugia, Piacenza, Sassari, Treviso, Verona, Viterbo

a Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Forlì, L’Aquila, Padova, Parma, Perugia, Piacenza, Sassari, Treviso, Verona, Viterbo +22°C a Aosta, Brescia, Brindisi, Catania, Gorizia, Grosseto, Grottaglie, Lampedusa, Milano, Olbia, Pantelleria, Rieti

a Aosta, Brescia, Brindisi, Catania, Gorizia, Grosseto, Grottaglie, Lampedusa, Milano, Olbia, Pantelleria, Rieti +21°C a Bergamo, Bolzano, Campobasso, Cervia, Crotone, Novara, Pescara, Pisa, Taranto, Termoli, Venezia

a Bergamo, Bolzano, Campobasso, Cervia, Crotone, Novara, Pescara, Pisa, Taranto, Termoli, Venezia +20°C a Albenga, Cuneo, Rimini, Torino, Trieste, Udine

a Albenga, Cuneo, Rimini, Torino, Trieste, Udine +19°C a Genova, Potenza.

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