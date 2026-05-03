Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Castelfranco Veneto

Sull’Italia prevalgono ancora condizioni di tempo stabile, garantite dall’alta pressione, ma i primi segnali di cambiamento iniziano già a manifestarsi. Al Centro-Nord si osserva un progressivo aumento della nuvolosità medio-alta, destinata a intensificarsi nel corso della giornata soprattutto sul Nord-Ovest, mentre le temperature risultano in aumento su gran parte delle regioni settentrionali e centrali. Si tratta delle prime avvisaglie di un’evoluzione più dinamica: nel corso della prossima settimana l’assetto atmosferico tenderà a modificarsi, con l’arrivo di correnti atlantiche e il transito di impulsi perturbati che riporteranno condizioni di instabilità sull’Italia.
Temperature massime registrate in Italia
- +28°C a Castelfranco Veneto, Pordenone, Trento
- +27°C a Imola, Modena, Rovereto, Verona, Vicenza
- +26°C a Benevento, Bologna, Bolzano, Brescia, Forlì, Padova, Parma, Treviso
- +25°C a Ancona, Firenze, Foggia, Perugia, Piacenza
- +24°C a Bergamo, Catania, Milano, Olbia, Udine
- +23°C a Alghero, Cervia, Crotone, Grottaglie, Novara, Pescara, Rieti, Roma
- +22°C a Aosta, Bari, Campobasso, Napoli, Pisa, Reggio Calabria
- +21°C a Cuneo, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Rimini, Torino, Trapani, Venezia, Viterbo
- +20°C a Albenga, Cagliari, Palermo, Trieste
- +19°C a Brindisi, Genova, Pantelleria.
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