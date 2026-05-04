Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Foggia

Una nuova fase di instabilità atlantica interessa l’Italia con il passaggio di più perturbazioni in rapida successione. La prima è attesa tra oggi e martedì 5 maggio e porterà condizioni di maltempo soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, dove sono previsti rovesci e temporali anche intensi. A stretto giro seguirà una seconda perturbazione, in arrivo mercoledì 6, che rinnoverà il quadro instabile insistendo ancora una volta sulle stesse aree, con fenomeni diffusi e a tratti persistenti.

Nonostante il peggioramento, non si tratterà di una fase fredda: le correnti associate ai sistemi perturbati avranno infatti una componente meridionale, trasportando aria relativamente mite. Le temperature minime tenderanno ad aumentare su gran parte del Paese, complice anche la copertura nuvolosa che limiterà il raffreddamento notturno.

Le temperature massime subiranno una flessione al Centro-Nord, ma principalmente per effetto delle precipitazioni e della minore insolazione, senza scendere su valori particolarmente bassi per il periodo. Diverso il quadro al Sud, dove il maltempo sarà meno incisivo e si potranno ancora registrare punte termiche anche superiori ai 25°C, in un contesto più stabile e a tratti quasi primaverile avanzato.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Foggia, Pordenone

a Foggia, Pordenone +27°C a Bologna, Imola, Reggio Emilia, Vicenza

a Bologna, Imola, Reggio Emilia, Vicenza +26°C a Bolzano, Forlì, Padova, Rovigo, Udine, Verona

a Bolzano, Forlì, Padova, Rovigo, Udine, Verona +25°C a Brescia, Cosenza, Ferrara, Firenze, Grottaglie, Lecce, Modena, Parma, Treviso

a Brescia, Cosenza, Ferrara, Firenze, Grottaglie, Lecce, Modena, Parma, Treviso +24°C a Alghero, Ancona, Belluno, Catania, Cervia, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto

a Alghero, Ancona, Belluno, Catania, Cervia, Reggio Calabria, Siracusa, Taranto +23°C a Campobasso, Crotone, Milano, Olbia, Piacenza, Trapani

a Campobasso, Crotone, Milano, Olbia, Piacenza, Trapani +22°C a Bari, Bergamo, Brindisi, Chieti, Frosinone, Guidonia, L’Aquila, Latina, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Rimini, Roma, Trieste, Venezia, Viterbo

a Bari, Bergamo, Brindisi, Chieti, Frosinone, Guidonia, L’Aquila, Latina, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Rimini, Roma, Trieste, Venezia, Viterbo +21°C a Cagliari, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, Rieti, Termoli

a Cagliari, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, Rieti, Termoli +20°C a Pantelleria

a Pantelleria +19°C a Albenga, Torino

a Albenga, Torino +18°C a Genova

a Genova +17°C a Aosta, Cuneo

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