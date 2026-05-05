Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Francofonte (SR)

Una nuova perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia, determinando condizioni di maltempo diffuso in particolare sulle regioni del Centro-Nord e sulla Sardegna. Le precipitazioni, a tratti anche moderate, sono accompagnate da un calo delle temperature, che tuttavia si mantengono in linea o leggermente superiori alle medie stagionali, complice il richiamo di correnti umide e miti di origine meridionale. La fase instabile è destinata a proseguire anche nelle prossime ore: per domani è infatti atteso il passaggio di una seconda perturbazione, che interesserà ancora una volta le stesse aree, rinnovando il quadro di maltempo soprattutto al Centro-Nord e sull’isola sarda.

Un parziale miglioramento è invece previsto per giovedì 7, quando il tempo tenderà a divenire più variabile, con schiarite alternate a residui fenomeni generalmente deboli e intermittenti.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Francofonte

a Francofonte +26°C a Bari, Fasano, Lecce

a Bari, Fasano, Lecce +25°C a Cosenza, Termoli, Trapani

a Cosenza, Termoli, Trapani +24°C a Brindisi, Olbia, Oristano

a Brindisi, Olbia, Oristano +23°C a Alghero, Lamezia Terme, Pantelleria

a Alghero, Lamezia Terme, Pantelleria +22°C a Ancona, Catania, Crotone, Grottaglie

a Ancona, Catania, Crotone, Grottaglie +21°C a Cagliari, Cervia, Foggia, Forlì, Grosseto, Lampedusa, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Rimini

a Cagliari, Cervia, Foggia, Forlì, Grosseto, Lampedusa, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Rimini +20°C a Bologna, Chieti, Latina, Roma

a Bologna, Chieti, Latina, Roma +19°C a Frosinone, Guidonia, Pescara, Trieste

a Frosinone, Guidonia, Pescara, Trieste +18°C a Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, Parma, Perugia, Venezia

a Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, Parma, Perugia, Venezia +17°C a Albenga, Bolzano, Milano, Padova, Rieti, Treviso, Udine, Viterbo

a Albenga, Bolzano, Milano, Padova, Rieti, Treviso, Udine, Viterbo +16°C a Aosta, Brescia, Potenza, Verona

a Aosta, Brescia, Potenza, Verona +15°C a Bergamo, Novara, Piacenza, Torino

a Bergamo, Novara, Piacenza, Torino +14°C a Cuneo

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