Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Siracusa

L’Italia continua a rimanere esposta al transito di correnti atlantiche instabili che stanno mantenendo il quadro meteorologico particolarmente dinamico e le temperature diffusamente inferiori alle medie stagionali. Le perturbazioni in arrivo dall’Europa occidentale stanno infatti favorendo frequenti fasi di maltempo, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. In queste ore una nuova perturbazione sta attraversando rapidamente la Penisola, portando piogge e temporali in particolare al Centro-Sud. Il peggioramento sarà però solo temporaneo, perché già nelle prossime ore un ulteriore impulso perturbato si avvicinerà all’Italia.

La giornata di giovedì 14 maggio sarà infatti caratterizzata da una nuova fase di maltempo più estesa, con precipitazioni attese da Nord a Sud su gran parte del territorio nazionale. Il peggioramento sarà accompagnato da un ulteriore calo termico e da condizioni instabili che potrebbero protrarsi anche nella giornata di venerdì, soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali.

Temperature massime registrate in Italia

+28°C a Siracusa

a Siracusa +25°C a Catania, Crotone, Palermo

a Catania, Crotone, Palermo +24°C a Cagliari, Foligno

a Cagliari, Foligno +23°C a Cosenza, Messina

a Cosenza, Messina +22°C a Albenga, Grosseto, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Olbia, Trapani

a Albenga, Grosseto, Grottaglie, Lamezia Terme, Lampedusa, Lecce, Olbia, Trapani +21°C a Bolzano, Genova, Latina, Napoli, Oristano

a Bolzano, Genova, Latina, Napoli, Oristano +20°C a Alghero, Benevento, Firenze, Foggia, Milano, Pantelleria, Perugia, Pisa, Roma, Sondrio

a Alghero, Benevento, Firenze, Foggia, Milano, Pantelleria, Perugia, Pisa, Roma, Sondrio +19°C a Aosta, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Frosinone, Guidonia, L’Aquila, Norcia, Novara, Parma, Piacenza, Termoli, Treviso, Verona

a Aosta, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Frosinone, Guidonia, L’Aquila, Norcia, Novara, Parma, Piacenza, Termoli, Treviso, Verona +18°C a Ancona, Campobasso, Cervia, Chieti, Forlì, Gorizia, Padova, Pesaro, Pescara, Rieti, Rimini, Trieste, Viterbo

a Ancona, Campobasso, Cervia, Chieti, Forlì, Gorizia, Padova, Pesaro, Pescara, Rieti, Rimini, Trieste, Viterbo +17°C a Torino, Udine, Venezia

a Torino, Udine, Venezia +16°C a Belluno, Cuneo

a Belluno, Cuneo +14°C a Potenza

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