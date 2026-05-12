Meteo, le temperature massime di oggi: +30°C a Catania

Una nuova fase di maltempo ha interessato le regioni settentrionali a causa del transito di un intenso sistema temporalesco associato a un vortice ciclonico in rapido approfondimento tra il Mare del Nord e il Baltico. L’ingresso di aria più instabile ha favorito la formazione di temporali anche forti, accompagnati localmente da grandinate e bruschi colpi di vento. Le condizioni più instabili si sono registrate soprattutto al Nordest, dove il peggioramento è stato accompagnato anche da un sensibile calo delle temperature massime. Scenario completamente diverso invece al Sud Italia, ancora coinvolto dal richiamo caldo prefrontale che continua a favorire un ulteriore aumento termico con clima quasi estivo su diverse regioni.

Temperature massime registrate in Italia

+30°C a Caltagirone, Catania

a Caltagirone, Catania +29°C a Palermo

a Palermo +28°C a Agrigento, Bari, Brindisi, Pescara, Reggio Calabria, Siracusa, Termoli

a Agrigento, Bari, Brindisi, Pescara, Reggio Calabria, Siracusa, Termoli +27°C a Cagliari, Chieti, Grottaglie

a Cagliari, Chieti, Grottaglie +26°C a Foggia, Lecce, Messina, Olbia

a Foggia, Lecce, Messina, Olbia +25°C a Crotone

a Crotone +24°C a Bologna, Genova, Grosseto, Parma

a Bologna, Genova, Grosseto, Parma +23°C a Albenga, Alghero, Brescia, Frosinone, Guidonia, Lamezia Terme, Latina, Perugia, Rimini, Verona, Viterbo

a Albenga, Alghero, Brescia, Frosinone, Guidonia, Lamezia Terme, Latina, Perugia, Rimini, Verona, Viterbo +22°C a Benevento, Cervia, Firenze, Forlì, Milano, Napoli, Piacenza, Roma, Torino, Trapani

a Benevento, Cervia, Firenze, Forlì, Milano, Napoli, Piacenza, Roma, Torino, Trapani +21°C a Cuneo, Lampedusa, Novara, Padova, Pantelleria, Pisa, Rieti

a Cuneo, Lampedusa, Novara, Padova, Pantelleria, Pisa, Rieti +20°C a Aosta, Bergamo, L’Aquila

a Aosta, Bergamo, L’Aquila +19°C a Bolzano, Padova, Treviso, Trieste

a Bolzano, Padova, Treviso, Trieste +18°C a Udine

a Udine +17°C a Belluno, Venezia

a Belluno, Venezia +16°C a Bibione, Gorizia.

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