Meteo, le temperature massime di oggi: +31°C a Caltagirone

Una nuova perturbazione sta attraversando il Nord Italia alimentando condizioni di marcata instabilità atmosferica, con temporali localmente intensi attesi soprattutto tra il pomeriggio e la serata. Le aree maggiormente esposte saranno quelle a nord del Po, dove sono previste due distinte linee temporalesche capaci di scaricare rovesci intensi, frequente attività elettrica e improvvisi colpi di vento. La situazione è favorita dal contrasto tra l’aria molto umida presente nei bassi strati e infiltrazioni di aria più fredda in quota, una configurazione tipica delle fasi più dinamiche della stagione e ideale per la formazione di celle temporalesche anche organizzate. Sul Nord-Est, oltre ai fenomeni più intensi, è atteso anche un sensibile calo delle temperature.

Scenario opposto invece al Centro-Sud, in particolare lungo il versante adriatico e sulle regioni meridionali, dove il richiamo prefrontale dai quadranti meridionali sta favorendo un deciso aumento termico, con clima più caldo e punte massime in ulteriore rialzo.

Temperature massime registrate in Italia

+31°C a Caltagirone

a Caltagirone +29°C a Caltanissetta

a Caltanissetta +28°C a Carbonia, Olbia

a Carbonia, Olbia +27°C a Bari, Chieti, Foggia, Pescara, Termoli

a Bari, Chieti, Foggia, Pescara, Termoli +26°C a Brindisi, Grottaglie, Lecce, Reggio Calabria

a Brindisi, Grottaglie, Lecce, Reggio Calabria +25°C a Ancona, Cagliari, Crotone, Piacenza, Rimini

a Ancona, Cagliari, Crotone, Piacenza, Rimini +24°C a Albenga, Bologna, Catania, Cervia, Forlì, Pantelleria, Perugia, Roma, Trapani, Vasto

a Albenga, Bologna, Catania, Cervia, Forlì, Pantelleria, Perugia, Roma, Trapani, Vasto +23°C a Brescia, Cuneo, Firenze, Frosinone, Guidonia, Latina, Napoli, Parma, Verona

a Brescia, Cuneo, Firenze, Frosinone, Guidonia, Latina, Napoli, Parma, Verona +22°C a Alghero, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano, Torino

a Alghero, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano, Torino +21°C a Aosta, Bolzano, Novara, Palermo, Pisa, Rieti, Venezia, Viterbo

a Aosta, Bolzano, Novara, Palermo, Pisa, Rieti, Venezia, Viterbo +20°C a Treviso, Trieste

a Treviso, Trieste +19°C a Bergamo, Genova, L’Aquila

a Bergamo, Genova, L’Aquila +18°C a Gorizia

a Gorizia +17°C a Udine

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