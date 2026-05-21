Meteo, le temperature massime di oggi: +31°C a Firenze

L’alta pressione subtropicale continua a guadagnare terreno dal Mediterraneo occidentale e dalla Penisola Iberica verso l’Europa centrale, iniziando a coinvolgere in modo sempre più deciso anche l’Italia, soprattutto le regioni del Centro-Nord. La massa d’aria calda associata al promontorio anticiclonico favorirà un progressivo aumento delle temperature e condizioni di tempo stabile su gran parte delle aree settentrionali e tirreniche. Diversa, almeno temporaneamente, la situazione al Sud, sulla Sicilia e lungo parte del versante adriatico centrale. Per le prossime 48 ore queste zone resteranno infatti ai margini dell’espansione anticiclonica, continuando a risentire di correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti di Maestrale e Tramontana manterranno il clima più ventilato e le temperature su valori decisamente più contenuti rispetto al resto della Penisola.

Temperature massime registrate in Italia

+31°C a Cisterna di Latina, Firenze

a Cisterna di Latina, Firenze +30°C a Alessandria, Trento

a Alessandria, Trento +29°C a Cremona, Decimomannu, Grosseto, Pordenone, Reggio Emilia

a Cremona, Decimomannu, Grosseto, Pordenone, Reggio Emilia +28°C a Albenga, Aosta, Asti, Bolzano, Brescia, Ferrara, Guidonia, Imola, Milano, Napoli, Parma, Piacenza, Roma, Siena, Torino

a Albenga, Aosta, Asti, Bolzano, Brescia, Ferrara, Guidonia, Imola, Milano, Napoli, Parma, Piacenza, Roma, Siena, Torino +27°C a Alghero, Bergamo, Bologna, Cuneo, Latina, Modena, Novara, Padova, Pisa, Siracusa, Terni, Treviso, Verona, Vicenza

a Alghero, Bergamo, Bologna, Cuneo, Latina, Modena, Novara, Padova, Pisa, Siracusa, Terni, Treviso, Verona, Vicenza +26°C a Benevento, Forlì, Frosinone, Grottaglie, Olbia, Rieti, Udine, Viterbo

a Benevento, Forlì, Frosinone, Grottaglie, Olbia, Rieti, Udine, Viterbo +25°C a Cagliari, Catania, Cervia, Crotone, Foggia, Perugia, Pesaro, Venezia

a Cagliari, Catania, Cervia, Crotone, Foggia, Perugia, Pesaro, Venezia +24°C a Belluno, Lecce, Pescara, Rimini, Trieste

a Belluno, Lecce, Pescara, Rimini, Trieste +23°C a Avellino, Messina

a Avellino, Messina +22°C a Bari, Brindisi, Chieti, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, L’Aquila, Reggio Calabria, Termoli, Trapani

a Bari, Brindisi, Chieti, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, L’Aquila, Reggio Calabria, Termoli, Trapani +21°C a Ancona, Campobasso, Palermo

a Ancona, Campobasso, Palermo +20°C a Catanzaro, Ragusa

a Catanzaro, Ragusa +18°C a Potenza.

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