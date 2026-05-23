Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Bolzano

L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico sull’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte della Penisola. La presenza del promontorio anticiclonico favorisce anche un sensibile aumento delle temperature, con clima ormai pienamente estivo soprattutto al Centro-Nord. Nel corso della giornata, diverse località settentrionali hanno raggiunto valori massimi compresi tra 30 e 32°C, con temperature ben superiori alle medie tipiche del periodo. Il caldo si è fatto sentire soprattutto nelle pianure interne e nelle grandi aree urbane, dove l’assenza di ventilazione ha accentuato ulteriormente la sensazione di afa.

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, la fase anticiclonica è destinata a proseguire anche durante la prima parte della prossima settimana. Le mappe confermano infatti la persistenza dell’alta pressione sull’Europa meridionale e sul Mediterraneo centrale, con condizioni ancora stabili, soleggiate e temperature generalmente superiori alla norma stagionale.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C a Bolzano, Trento

a Bolzano, Trento +31°C a Alessandria, Alghero

a Alessandria, Alghero +30°C a Albenga, Aosta, Asti, Decimomannu, Gorizia, Pordenone, Roma

a Albenga, Aosta, Asti, Decimomannu, Gorizia, Pordenone, Roma +29°C a Brescia, Cagliari, Cuneo, Enna, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Novara, Oristano, Parma, Piacenza, Siracusa, Terni, Torino, Verona

a Brescia, Cagliari, Cuneo, Enna, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Novara, Oristano, Parma, Piacenza, Siracusa, Terni, Torino, Verona +28°C a Belluno, Bergamo, Bologna, Grottaglie, Napoli, Padova, Treviso, Venezia

a Belluno, Bergamo, Bologna, Grottaglie, Napoli, Padova, Treviso, Venezia +27°C a Cosenza, Crotone, Foggia, Forlì, Pisa, Rieti, Udine

a Cosenza, Crotone, Foggia, Forlì, Pisa, Rieti, Udine +26°C a Catania, Cervia, Messina, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Trieste, Viterbo

a Catania, Cervia, Messina, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Trieste, Viterbo +25°C a Bari, Lecce, Matera, Rimini

a Bari, Lecce, Matera, Rimini +24°C a Genova, L’Aquila, Norcia, Ragusa

a Genova, L’Aquila, Norcia, Ragusa +23°C a Lamezia Terme, Perugia, Pescara, Trapani

a Lamezia Terme, Perugia, Pescara, Trapani +22°C a Ancona, Brindisi, Campobasso, Chieti, Lampedusa, Pantelleria, Termoli

a Ancona, Brindisi, Campobasso, Chieti, Lampedusa, Pantelleria, Termoli +21°C a Potenza.

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