Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C ad Alghero

L’alta pressione continua a rafforzarsi sull’Europa sud-occidentale e, nelle ultime ore, sta estendendo progressivamente la propria influenza anche verso il cuore del continente europeo, coinvolgendo in maniera sempre più diretta pure l’Italia, soprattutto le regioni del Nord e la Sardegna. La presenza del promontorio anticiclonico ha garantito oggi condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte del Paese. Solo le aree montuose del Sud hanno visto lo sviluppo di una certa instabilità pomeridiana, favorita dalla persistenza di correnti settentrionali relativamente più fresche che continuano a interessare le regioni meridionali, ancora ai margini della struttura anticiclonica.

Temperature massime registrate in Italia

+32°C ad Alghero

ad Alghero +31°C a Trento

a Trento +30°C a Bolzano, Ceprano, Decimomannu, Firenze, Oristano

a Bolzano, Ceprano, Decimomannu, Firenze, Oristano +29°C a Aosta, Caserta, Grosseto, Milano, Napoli, Piacenza, Pordenone, Roma, Salerno

a Aosta, Caserta, Grosseto, Milano, Napoli, Piacenza, Pordenone, Roma, Salerno +28°C a Brescia, Cagliari, Cuneo, Frosinone, Gela, Latina, Novara, Parma, Siracusa, Terni, Torino

a Brescia, Cagliari, Cuneo, Frosinone, Gela, Latina, Novara, Parma, Siracusa, Terni, Torino +27°C a Albenga, Benevento, Bergamo, Bologna, Ferrara, Forlì, Grottaglie, Guidonia, Modena, Olbia, Padova, Pisa, Rieti, Treviso, Verona

a Albenga, Benevento, Bergamo, Bologna, Ferrara, Forlì, Grottaglie, Guidonia, Modena, Olbia, Padova, Pisa, Rieti, Treviso, Verona +26°C a Catania, Cosenza, Crotone, Enna, Udine

a Catania, Cosenza, Crotone, Enna, Udine +25°C a Cervia, Palermo, Perugia, Trieste, Venezia, Viterbo

a Cervia, Palermo, Perugia, Trieste, Venezia, Viterbo +24°C a Foggia, L’Aquila, Lecce, Matera, Messina, Reggio Calabria, Rimini, Trapani

a Foggia, L’Aquila, Lecce, Matera, Messina, Reggio Calabria, Rimini, Trapani +23°C a Avellino, Genova, Lamezia Terme, Termoli

a Avellino, Genova, Lamezia Terme, Termoli +22°C a Ancona, Bari, Brindisi, Campobasso, Lampedusa, Pescara, Ragusa

a Ancona, Bari, Brindisi, Campobasso, Lampedusa, Pescara, Ragusa +21°C a Chieti, Pantelleria

a Chieti, Pantelleria +19°C a Potenza

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