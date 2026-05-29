Meteo, le temperature massime di oggi: +33°C a Enna

Dopo giorni caratterizzati da temperature eccezionalmente elevate per il periodo, l’Italia ha beneficiato di una temporanea attenuazione del caldo grazie a un lieve cedimento dell’anticiclone subtropicale sul suo settore orientale. L’ingresso di correnti leggermente più fresche ha favorito un generale ridimensionamento delle temperature, soprattutto al Nord, dove nelle ultime giornate sono stati registrati numerosi record termici per la fine di maggio. Si è trattato però di una pausa destinata a durare poco. Le più recenti elaborazioni modellistiche indicano infatti un nuovo rafforzamento dell’alta pressione nel corso del fine settimana, con un progressivo aumento delle temperature su gran parte della Penisola. Le aree più esposte al riscaldamento potranno tornare a registrare valori prossimi ai 35°C, in particolare nelle pianure interne e nelle regioni centro-settentrionali.

Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili e soleggiate, l’atmosfera non sarà completamente immune da episodi d’instabilità. Le infiltrazioni di aria più fresca in quota e l’energia accumulata nei bassi strati potranno infatti favorire la formazione di temporali localmente intensi, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, con il rischio di grandinate, forti raffiche di vento e precipitazioni concentrate in brevi intervalli di tempo.

Temperature massime registrate in Italia

+33°C a Enna

a Enna +32°C a Bolzano, Decimomannu

a Bolzano, Decimomannu +31°C a Aosta, Napoli, Olbia, Reggio Calabria, Siracusa

a Aosta, Napoli, Olbia, Reggio Calabria, Siracusa +30°C a Albenga, Alghero, Firenze, Foggia, Genova, Latina, Novara, Roma, Torino

a Albenga, Alghero, Firenze, Foggia, Genova, Latina, Novara, Roma, Torino +29°C a Bologna, Brescia, Catania, Cuneo, Milano, Parma, Piacenza, Treviso, Viterbo

a Bologna, Brescia, Catania, Cuneo, Milano, Parma, Piacenza, Treviso, Viterbo +28°C a Ancona, Bergamo, Cagliari, Forlì, Frosinone, Grottaglie, Padova, Perugia, Pisa, Rieti, Trieste, Udine, Verona

a Ancona, Bergamo, Cagliari, Forlì, Frosinone, Grottaglie, Padova, Perugia, Pisa, Rieti, Trieste, Udine, Verona +27°C a Cervia, Crotone, Grosseto, Ragusa, Venezia

a Cervia, Crotone, Grosseto, Ragusa, Venezia +26°C a Guidonia, Lamezia Terme, L’Aquila, Lampedusa, Lecce, Palermo, Rimini, Termoli, Trapani

a Guidonia, Lamezia Terme, L’Aquila, Lampedusa, Lecce, Palermo, Rimini, Termoli, Trapani +25°C a Bari, Brindisi, Campobasso, Pantelleria, Pescara

a Bari, Brindisi, Campobasso, Pantelleria, Pescara +24°C a Potenza

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