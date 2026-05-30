Meteo, le temperature massime di oggi: +33°C a Trento

Il Ponte del 2 Giugno si prepara a offrire un quadro meteorologico in netta evoluzione sull’Italia. Dopo un avvio dominato dall’alta pressione e da temperature pienamente estive, la situazione è destinata a cambiare gradualmente con il ritorno dell’instabilità atmosferica su diverse regioni del Paese. Tra oggi e domenica prevalgono condizioni generalmente soleggiate, accompagnate da un ulteriore aumento delle temperature. Il caldo raggiungerà livelli significativi soprattutto nelle pianure del Centro-Nord e nelle aree interne del Centro-Sud, con valori che in alcune località potranno superare i +33-35°C.

L’inizio della prossima settimana segnerà però una svolta. L’espansione dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centrale verrà progressivamente ostacolata dall’avanzata di una saccatura atlantica diretta verso l’Europa occidentale. Questo cambiamento favorirà l’ingresso di correnti più fresche e instabili, capaci di destabilizzare l’atmosfera.

Tra lunedì e martedì sono attesi due impulsi perturbati che potrebbero dare origine a temporali diffusi, localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e precipitazioni abbondanti concentrate in tempi brevi. Il contrasto tra l’aria molto calda accumulata nei bassi strati e quella più fresca in arrivo in quota rappresenterà infatti il carburante ideale per lo sviluppo di fenomeni convettivi anche di forte intensità.

Il lungo weekend della Festa della Repubblica sarà quindi caratterizzato da un passaggio repentino da scenari pienamente estivi a condizioni più dinamiche e instabili, con particolare attenzione alle regioni maggiormente esposte al rischio temporalesco nella prima parte della prossima settimana.

Temperature massime registrate in Italia

+33°C a Caserta, Trento

a Caserta, Trento +32°C a Benevento, Bolzano, Decimomannu, Firenze, Piacenza

a Benevento, Bolzano, Decimomannu, Firenze, Piacenza +31°C a Aosta, Avellino, Bologna, Forlì, Grosseto, Grottaglie, Milano, Parma, Verona, Viterbo

a Aosta, Avellino, Bologna, Forlì, Grosseto, Grottaglie, Milano, Parma, Verona, Viterbo +30°C a Brescia, Cosenza, Enna, Napoli, Novara, Padova, Roma, Siracusa, Torino, Treviso, Udine

a Brescia, Cosenza, Enna, Napoli, Novara, Padova, Roma, Siracusa, Torino, Treviso, Udine +29°C a Albenga, Alghero, Bergamo, Catania, Cervia, Cuneo, Foggia, Olbia, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Rieti, Venezia

a Albenga, Alghero, Bergamo, Catania, Cervia, Cuneo, Foggia, Olbia, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Rieti, Venezia +28°C a Ancona, Crotone, L’Aquila, Palermo, Trapani

a Ancona, Crotone, L’Aquila, Palermo, Trapani +27°C a Cagliari, Campobasso, Pescara, Rimini

a Cagliari, Campobasso, Pescara, Rimini +26°C a Lamezia Terme, Lecce, Pantelleria, Termoli, Trieste

a Lamezia Terme, Lecce, Pantelleria, Termoli, Trieste +25°C a Bari, Genova

a Bari, Genova +24°C a Brindisi, Lampedusa, Potenza

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: