Meteo, le temperature massime di oggi: +34°C a Aosta

Nel corso della giornata odierna l’atmosfera è tornata a mostrarsi più instabile, soprattutto durante le ore pomeridiane, con la formazione di rovesci e temporali prevalentemente confinati alle aree interne e montuose della Penisola. Si tratta di un’evoluzione favorita dal lieve indebolimento dell’alta pressione, che sta consentendo infiltrazioni d’aria più fresca in quota. Contestualmente si osserva anche una moderata attenuazione del caldo anomalo che aveva interessato gran parte del Paese nei giorni scorsi. Nonostante ciò, le temperature continuano a mantenersi superiori alle medie climatiche soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, dove persistono condizioni decisamente miti per il periodo.

L’ultima parte della settimana sarà quindi ancora dominata in larga misura dal bel tempo e da condizioni generalmente stabili, ma senza gli eccessi termici osservati nei giorni precedenti. Lo scenario potrebbe però cambiare ulteriormente con l’inizio della prossima settimana, quando i principali modelli previsionali intravedono un progressivo indebolimento dell’alta pressione sul Mediterraneo, con un possibile aumento dell’instabilità atmosferica su diverse regioni italiane.

Temperature massime registrate in Italia

+34°C a Aosta, Bolzano, Decimomannu

a Aosta, Bolzano, Decimomannu +33°C a Asti, Brescia, Foggia, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Milano, Novara, Piacenza, Viterbo

a Asti, Brescia, Foggia, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Milano, Novara, Piacenza, Viterbo +32°C a Bergamo, Bologna, Olbia, Parma, Roma, Torino, Trieste, Verona

a Bergamo, Bologna, Olbia, Parma, Roma, Torino, Trieste, Verona +31°C a Cagliari, Crotone, Forli, Padova, Reggio Calabria, Siracusa, Rieti, Treviso

a Cagliari, Crotone, Forli, Padova, Reggio Calabria, Siracusa, Rieti, Treviso +30°C a Cervia, Cuneo, Perugia, Udine

a Cervia, Cuneo, Perugia, Udine +29°C a Alghero, Campobasso, Latina, Lecce, Palermo, Pescara, Venezia

a Alghero, Campobasso, Latina, Lecce, Palermo, Pescara, Venezia +28°C a Ancona, Catania, Frosinone, L’Aquila, Pisa, Rimini

a Ancona, Catania, Frosinone, L’Aquila, Pisa, Rimini +27°C a Bari, Termoli

a Bari, Termoli +26°C a Albenga, Lampedusa, Potenza, Napoli, Trapani

a Albenga, Lampedusa, Potenza, Napoli, Trapani +25°C a Brindisi, Firenze, Lamezia Terme, Pantelleria

a Brindisi, Firenze, Lamezia Terme, Pantelleria +24°C a Imperia

a Imperia +23°C a Genova.

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