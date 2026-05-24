Meteo, le temperature massime di oggi: +34°C a Merano

L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico sull’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte del Paese. Solo l’estremo Sud ha visto lo sviluppo di una modesta instabilità pomeridiana, con qualche locale rovescio favorito dal riscaldamento diurno e dalla presenza di correnti leggermente più fresche in quota. Nel frattempo le temperature hanno compiuto un ulteriore salto verso l’alto, portando un clima ormai pienamente estivo soprattutto al Centro-Nord. In molte città i valori massimi si sono spinti ben oltre le medie stagionali, con punte comprese tra 32 e 34°C, in particolare sulle regioni settentrionali e nelle pianure interne.

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, la struttura anticiclonica continuerà a mantenere saldo il controllo anche nei prossimi giorni. Di conseguenza, il tempo resterà in prevalenza soleggiato e stabile, accompagnato da temperature elevate e da un caldo che continuerà a ricordare più l’inizio dell’estate che la seconda metà di maggio.

Temperature massime registrate in Italia

+34°C a Merano

a Merano +33°C a Alessandria, Bolzano, Ozieri, Pordenone, Trento

a Alessandria, Bolzano, Ozieri, Pordenone, Trento +32°C a Ferrara, Gorizia, Reggio Emilia, Vercelli, Vicenza

a Ferrara, Gorizia, Reggio Emilia, Vercelli, Vicenza +31°C a Albenga, Aosta, Asti, Brescia, Caserta, Cremona, Decimomannu, Grosseto, Imola, Milano, Padova, Piacenza, Torino, Treviso, Verona

a Albenga, Aosta, Asti, Brescia, Caserta, Cremona, Decimomannu, Grosseto, Imola, Milano, Padova, Piacenza, Torino, Treviso, Verona +30°C a Alghero, Avellino, Belluno, Bologna, Catania, Firenze, Modena, Napoli, Novara, Parma, Pisa, Roma, Terni, Udine

a Alghero, Avellino, Belluno, Bologna, Catania, Firenze, Modena, Napoli, Novara, Parma, Pisa, Roma, Terni, Udine +29°C a Benevento, Bergamo, Cuneo, Forlì, Grottaglie, Siracusa, Venezia, Viterbo

a Benevento, Bergamo, Cuneo, Forlì, Grottaglie, Siracusa, Venezia, Viterbo +28°C a Cervia, Cosenza, Rieti, Siena

a Cervia, Cosenza, Rieti, Siena +27°C a Cagliari, Crotone, Foggia, Genova, Perugia, Pesaro, Reggio Calabria, Rimini, Trieste

a Cagliari, Crotone, Foggia, Genova, Perugia, Pesaro, Reggio Calabria, Rimini, Trieste +26°C a L’Aquila, Lecce, Olbia

a L’Aquila, Lecce, Olbia +25°C a Palermo, Pescara, Trapani

a Palermo, Pescara, Trapani +24°C a Bari, Campobasso, Lamezia Terme, Lampedusa, Pantelleria, Ragusa, Termoli

a Bari, Campobasso, Lamezia Terme, Lampedusa, Pantelleria, Ragusa, Termoli +23°C a Ancona, Brindisi, Enna

a Ancona, Brindisi, Enna +22°C a Potenza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per

seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: