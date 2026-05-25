Meteo, le temperature massime di oggi: +34°C a Piacenza

L’alta pressione continuerà a mantenere saldo il controllo della situazione meteorologica sull’Italia almeno fino a metà settimana, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese. La struttura anticiclonica si presenterà particolarmente robusta fino a mercoledì, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. Il caldo raggiungerà infatti il suo apice proprio intorno alla giornata di mercoledì, quando sulle regioni del Centro-Nord si registreranno le anomalie termiche più marcate rispetto alle medie del periodo. In diverse aree interne e pianeggianti i termometri potranno avvicinarsi ai +35°C, con clima tipicamente estivo e sensazione di afa in progressivo aumento soprattutto nei grandi centri urbani.

A partire da giovedì, però, i primi segnali di cambiamento potrebbero iniziare a manifestarsi. L’ingresso di infiltrazioni di aria leggermente più fresca dai quadranti orientali tenderà infatti a smorzare i picchi di caldo più intenso, favorendo allo stesso tempo un aumento dell’instabilità pomeridiana e serale.

I fenomeni interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne della Penisola, dove il contrasto tra l’aria più fresca in quota e il forte riscaldamento accumulato nei bassi strati potrà innescare rovesci e temporali localmente anche di moderata intensità.

Temperature massime registrate in Italia

+34°C a Bolzano, Piacenza

a Bolzano, Piacenza +33°C a Albenga, Aosta, Brescia, Grosseto, Milano, Novara, Parma

a Albenga, Aosta, Brescia, Grosseto, Milano, Novara, Parma +32°C a Bergamo, Bologna, Cuneo, Decimomannu, Firenze, Pisa, Torino, Treviso, Verona, Viterbo

a Bergamo, Bologna, Cuneo, Decimomannu, Firenze, Pisa, Torino, Treviso, Verona, Viterbo +31°C a Alghero, Foggia, Forlì, Guidonia, Napoli, Udine

a Alghero, Foggia, Forlì, Guidonia, Napoli, Udine +30°C a Cervia, Frosinone, Grottaglie, Latina, Perugia, Roma, Venezia

a Cervia, Frosinone, Grottaglie, Latina, Perugia, Roma, Venezia +29°C a Rieti

a Rieti +28°C a Cagliari, Genova, Lecce, Reggio Calabria, Trieste

a Cagliari, Genova, Lecce, Reggio Calabria, Trieste +27°C a L’Aquila, Olbia, Pescara, Rimini, Trapani

a L’Aquila, Olbia, Pescara, Rimini, Trapani +26°C a Ancona, Catania, Crotone

a Ancona, Catania, Crotone +25°C a Bari, Pantelleria, Termoli

a Bari, Pantelleria, Termoli +24°C a Lamezia Terme, Lampedusa, Palermo

a Lamezia Terme, Lampedusa, Palermo +23°C a Brindisi, Potenza

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