Meteo, le temperature massime di oggi: +35°C a Napoli

L’anticiclone subtropicale continuerà a dominare gran parte dell’Europa anche nella parte centrale della settimana, mantenendo condizioni di tempo stabile e molto caldo su vaste aree del continente. La struttura di alta pressione inizierà però a mostrare i primi segnali di indebolimento verso il prossimo weekend, soprattutto in concomitanza con il cambio di mese e in particolare sulle regioni settentrionali italiane. Con l’avvicinarsi dell’inizio di giugno, infatti, il flusso delle correnti atlantiche tenderà gradualmente a riguadagnare spazio verso l’Europa centrale, sfiorando anche il Nord Italia e favorendo un lento aumento dell’instabilità atmosferica.

Nel frattempo, la giornata di mercoledì rappresenterà probabilmente il momento più intenso di questa fase di caldo anomalo e fuori stagione. Su molte regioni del Nord e sulle aree interne e tirreniche del Centro le temperature potranno raggiungere valori eccezionalmente elevati per il periodo, con picchi compresi tra 34 e 36°C, livelli che risulterebbero notevoli persino nel cuore dell’estate meteorologica.

Temperature massime registrate in Italia

+35°C a Napoli, Piacenza, Trento

a Napoli, Piacenza, Trento +34°C a Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Novara, Parma

a Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Novara, Parma +33°C a Albenga, Aosta, Bergamo, Bologna, Decimomannu, Foggia, Forli, Latina, Padova, Torino, Treviso, Verona

a Albenga, Aosta, Bergamo, Bologna, Decimomannu, Foggia, Forli, Latina, Padova, Torino, Treviso, Verona +32°C a Cuneo, Frosinone, Grosseto, Guidonia, Roma, Udine

a Cuneo, Frosinone, Grosseto, Guidonia, Roma, Udine +31°C a Cervia, Grottaglie, Perugia, Pisa, Rieti, Viterbo

a Cervia, Grottaglie, Perugia, Pisa, Rieti, Viterbo +30°C a Alghero, Lecce, Olbia, Rimini, Venezia

a Alghero, Lecce, Olbia, Rimini, Venezia +29°C a Pescara, Reggio Calabria, Trieste

a Pescara, Reggio Calabria, Trieste +28°C a Ancona, Cagliari, Catania, Crotone

a Ancona, Cagliari, Catania, Crotone +27°C a Bari, Genova

a Bari, Genova +26°C a Palermo, Trapani

a Palermo, Trapani +25°C a Pantelleria

a Pantelleria +24°C a Brindisi, Lamezia Terme, Lampedusa.

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