Meteo, le temperature massime di oggi: +36°C a Cremona

L’alta pressione che ha dominato gli ultimi giorni mostra evidenti segnali di indebolimento, aprendo la strada a un graduale cambiamento delle condizioni meteorologiche. I valori barici, attualmente compresi tra 1016 e 1018 hPa, sono destinati a diminuire ulteriormente nel corso delle prossime ore sotto la spinta di correnti più fresche in arrivo dall’Europa settentrionale. Le prime infiltrazioni di aria fresca in quota stanno già favorendo lo sviluppo di temporali su alcune aree del Paese, fenomeni che rappresentano l’avanguardia di un peggioramento più organizzato atteso nella giornata di lunedì. La causa va ricercata in una depressione in fase di approfondimento sul Mare del Nord, destinata a influenzare in modo crescente il tempo sull’Europa centrale e sul bacino del Mediterraneo.

Lunedì sarà caratterizzato da una maggiore instabilità atmosferica, con rovesci e temporali in estensione a diverse regioni. Tuttavia, il peggioramento non si esaurirà in un solo passaggio perturbato. Le ultime elaborazioni modellistiche confermano infatti l’arrivo di un secondo impulso atlantico tra martedì e le successive 24 ore, in grado di alimentare nuovi temporali, localmente anche di forte intensità.

Temperature massime registrate in Italia

+36°C a Cremona, Foggia

a Cremona, Foggia +34°C a Decimomannu, Faenza, Forlì, Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Trento

a Decimomannu, Faenza, Forlì, Modena, Piacenza, Reggio Emilia, Trento +33°C a Alessandria, Aosta, Bologna, Bolzano, Ferrara, Milano, Parma, Sondrio, Vercelli

a Alessandria, Aosta, Bologna, Bolzano, Ferrara, Milano, Parma, Sondrio, Vercelli +32°C a Asti, Bergamo, Brescia, Grottaglie, Matera, Novara, Padova, Pordenone, Verona

a Asti, Bergamo, Brescia, Grottaglie, Matera, Novara, Padova, Pordenone, Verona +31°C a Ancona, Benevento, Cagliari, Cervia, Cosenza, Cuneo, Enna, Firenze, Roma, Siracusa, Torino, Treviso

a Ancona, Benevento, Cagliari, Cervia, Cosenza, Cuneo, Enna, Firenze, Roma, Siracusa, Torino, Treviso +30°C a Campobasso, Olbia, Perugia, Pescara, Termoli, Udine, Viterbo

a Campobasso, Olbia, Perugia, Pescara, Termoli, Udine, Viterbo +29°C a Alghero, Bari, Belluno, Brindisi, Caserta, Grosseto, L’Aquila, Lecce, Rieti, Reggio Calabria, Taranto

a Alghero, Bari, Belluno, Brindisi, Caserta, Grosseto, L’Aquila, Lecce, Rieti, Reggio Calabria, Taranto +28°C a Avellino, Catania, Crotone, Pisa, Rimini, Venezia

a Avellino, Catania, Crotone, Pisa, Rimini, Venezia +27°C a Albenga, Messina, Napoli, Potenza, Trapani, Trieste

a Albenga, Messina, Napoli, Potenza, Trapani, Trieste +26°C a Lamezia Terme, Palermo

a Lamezia Terme, Palermo +25°C a Lampedusa, Pantelleria, Ragusa

a Lampedusa, Pantelleria, Ragusa +24°C a Genova.

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