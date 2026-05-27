Meteo, le temperature massime di oggi: +37°C a Bolzano

L’ondata di caldo eccezionale che sta interessando l’Italia ha raggiunto il suo momento più intenso, con temperature decisamente fuori scala per il periodo e valori che in diverse città hanno sfiorato o superato i +36-38°C, soprattutto sulle regioni del Nord. La giornata odierna rappresenta probabilmente l’apice di questa fase rovente, alimentata dall’espansione dell’anticiclone subtropicale che negli ultimi giorni ha imposto condizioni pienamente estive su gran parte della Penisola. Le anomalie termiche risultano particolarmente marcate rispetto alle medie climatiche di fine maggio, con scarti eccezionali soprattutto sulle pianure del Settentrione.

Nei prossimi giorni è atteso un lieve ridimensionamento delle temperature grazie all’arrivo di correnti leggermente più fresche, ma il clima resterà comunque molto caldo e ben oltre la norma stagionale su molte regioni italiane.

Temperature massime registrate in Italia

+37°C a Bolzano

a Bolzano +36°C a Alessandria, Cremona, Forlì

a Alessandria, Cremona, Forlì +35°C a Aosta, Asti, Bologna, Ferrara, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Verona, Vicenza

a Aosta, Asti, Bologna, Ferrara, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Verona, Vicenza +34°C a Brescia, Decimomannu, Firenze, Novara, Padova, Sondrio, Terni

a Brescia, Decimomannu, Firenze, Novara, Padova, Sondrio, Terni +33°C a Bergamo, Cervia, Cuneo, Foggia, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Torino, Trento

a Bergamo, Cervia, Cuneo, Foggia, Grosseto, Grottaglie, Guidonia, Torino, Trento +32°C a Treviso, Udine, Viterbo

a Treviso, Udine, Viterbo +31°C a Belluno, Crotone, Frosinone, L’Aquila, Olbia, Perugia, Rieti, Roma

a Belluno, Crotone, Frosinone, L’Aquila, Olbia, Perugia, Rieti, Roma +30°C a Alghero, Ancona, Cagliari, Pescara, Rimini, Siracusa, Termoli, Venezia

a Alghero, Ancona, Cagliari, Pescara, Rimini, Siracusa, Termoli, Venezia +29°C a Albenga, Campobasso, Latina, Trieste

a Albenga, Campobasso, Latina, Trieste +28°C a Catania, Lecce, Palermo, Pisa, Reggio Calabria

a Catania, Lecce, Palermo, Pisa, Reggio Calabria +27°C a Napoli, Potenza

a Napoli, Potenza +26°C a Bari, Genova, Lamezia Terme, Trapani

a Bari, Genova, Lamezia Terme, Trapani +25°C a Brindisi

a Brindisi +24°C a Lampedusa, Pantelleria

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