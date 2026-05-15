Meteo, le temperature massime di oggi: +9°C a Trento

Una nuova fase di maltempo sta attraversando l’Italia in questo finale di settimana, con una perturbazione atlantica che nelle ultime ore ha raggiunto soprattutto le regioni del Centro-Nord e la Sardegna, riportando piogge diffuse, rovesci e un deciso calo delle temperature. Il peggioramento si è fatto sentire in modo particolare sui settori alpini e sulle regioni tirreniche, dove non sono mancati temporali e precipitazioni localmente intense. Il fronte perturbato continuerà a scivolare verso sud nelle prossime ore, coinvolgendo tra la notte e la mattinata di sabato anche il Sud Italia e la Sicilia. Contestualmente, le condizioni meteo tenderanno invece a migliorare sul Nord-Ovest e sulla Sardegna, dove si apriranno gradualmente ampie schiarite grazie all’ingresso di correnti più secche.

Da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi, con fiocchi scesi fino a quote comprese tra i 1400 e i 1500 metri, un dato decisamente insolito per la seconda metà di maggio e sintomo della massa d’aria fredda di origine artico-marittima che accompagna la perturbazione.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la giornata di domenica 17 maggio dovrebbe segnare un generale miglioramento del quadro meteorologico, con il ritorno di condizioni più stabili e soleggiate su gran parte della Penisola. Tuttavia, il clima resterà piuttosto fresco per il periodo: l’aria fredda in discesa dal Nord Atlantico raggiungerà infatti anche le regioni meridionali, favorendo un ulteriore ridimensionamento delle temperature.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Lamezia Terme, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Termoli

a Lamezia Terme, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Termoli +25°C a Bari, Brindisi, Decimomannu, Foggia, Lecce, Trapani

a Bari, Brindisi, Decimomannu, Foggia, Lecce, Trapani +24°C a Cagliari, Catania

a Cagliari, Catania +23°C a Grottaglie, Lampedusa, Pantelleria

a Grottaglie, Lampedusa, Pantelleria +22°C a Latina, Napoli

a Latina, Napoli +21°C a Crotone, Roma

a Crotone, Roma +20°C a Ancona, Frosinone, Olbia

a Ancona, Frosinone, Olbia +19°C a Cervia, Forlì, Grosseto, Guidonia, Potenza, Rimini

a Cervia, Forlì, Grosseto, Guidonia, Potenza, Rimini +18°C a Alghero, Perugia

a Alghero, Perugia +17°C a Albenga, Genova, Rieti

a Albenga, Genova, Rieti +16°C a Aosta, Firenze, Pisa, Trieste, Viterbo

a Aosta, Firenze, Pisa, Trieste, Viterbo +15°C a Cuneo, L’Aquila

a Cuneo, L’Aquila +14°C a Asti, Bologna, Gorizia, Parma, Torino

a Asti, Bologna, Gorizia, Parma, Torino +13°C a Bergamo, Brescia, Novara, Piacenza, Udine

a Bergamo, Brescia, Novara, Piacenza, Udine +12°C a Bolzano, Milano, Padova, Treviso, Venezia, Verona

a Bolzano, Milano, Padova, Treviso, Venezia, Verona +11°C a Belluno

a Belluno +9°C a Trento

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