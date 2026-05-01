Meteo, le temperature minime di oggi 1° Maggio: +1°C a Norcia

Un po’ di instabilità resiste ancora tra Calabria e Sicilia, mentre sul resto d’Italia torna il sole. Nonostante il miglioramento, le temperature restano inferiori alla media in molte regioni, soprattutto lungo il versante adriatico. Nel fine settimana si affermerà l’alta pressione, riportando tempo stabile e un graduale aumento delle temperature. Sabato 2 maggio sarà caratterizzato da cielo sereno su gran parte del Paese, con valori in rialzo soprattutto al Centro-Nord. Al Sud, invece, si farà ancora sentire un po’ di aria più fresca, accompagnata da una debole ventilazione dai quadranti settentrionali.

Le temperature minime di oggi, venerdì 1° maggio 2026:

+1°C a Norcia

a Norcia +2°C a Belluno, L’Aquila

a Belluno, L’Aquila +3°C a Gorizia

a Gorizia +6°C a Bologna, Potenza, Udine, Verona

a Bologna, Potenza, Udine, Verona +7°C a Cervia, Perugia, Pordenone

a Cervia, Perugia, Pordenone +8°C a Foggia, Novara, Olbia, Piacenza, Treviso, Trieste, Venezia

a Foggia, Novara, Olbia, Piacenza, Treviso, Trieste, Venezia +9°C a Bergamo, Cuneo, Milano, Pescara, Viterbo

a Bergamo, Cuneo, Milano, Pescara, Viterbo +10°C a Roma, Torino

a Roma, Torino +11°C a Bari, Bolzano, Termoli

a Bari, Bolzano, Termoli +12°C a Brescia, Firenze, Grosseto, Napoli, Pisa, Trapani

a Brescia, Firenze, Grosseto, Napoli, Pisa, Trapani +13°C a Lecce, Pantelleria, Rimini

a Lecce, Pantelleria, Rimini +14°C a Alghero, Brindisi, Cagliari, Genova

a Alghero, Brindisi, Cagliari, Genova +15°C a Palermo, Reggio Calabria

a Palermo, Reggio Calabria +16°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +17°C a Catania

a Catania +18°C a Lampedusa

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