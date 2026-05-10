Meteo, le temperature minime di oggi 10 Maggio: +9°C a L’Aquila

La giornata di oggi, domenica 10 maggio e Festa della Mamma, è segnata dal passaggio di una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Spagna, che sta attraversando gran parte della Penisola riportando condizioni di tempo instabile soprattutto al Centro-Nord. Le precipitazioni risultano più diffuse sulle regioni centro-settentrionali, dove non si esclude la formazione di rovesci e temporali localmente intensi, specie sui settori tirrenici, al Nord-Est e sulle aree interne. Dal punto di vista termico, si assiste a un calo delle temperature più evidente al Centro-Nord e sulla Sardegna, mentre le regioni meridionali continueranno a beneficiare di correnti più miti, con valori in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti.

Le temperature minime di oggi, domenica 10 maggio 2026:

+9°C a Belluno, L’Aquila

a Belluno, L’Aquila +10°C a Bolzano, Cascia, Gorizia

a Bolzano, Cascia, Gorizia +11°C a Norcia, Potenza

a Norcia, Potenza +12°C a Campobasso, Cuneo, Treviso, Viterbo

a Campobasso, Cuneo, Treviso, Viterbo +13°C a Aosta, Asti, Brindisi, Cervia, Ferrara, Pesaro, Rimini, Udine, Venezia

a Aosta, Asti, Brindisi, Cervia, Ferrara, Pesaro, Rimini, Udine, Venezia +14°C a Bari, Benevento, Bologna, Chieti, Foggia, Lecce, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Torino, Trento, Trieste, Verona, Vicenza

a Bari, Benevento, Bologna, Chieti, Foggia, Lecce, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Torino, Trento, Trieste, Verona, Vicenza +15°C a Albenga, Bergamo, Catanzaro, Grosseto, Novara, Olbia, Piacenza, Reggio Emilia, Roma, Taranto

a Albenga, Bergamo, Catanzaro, Grosseto, Novara, Olbia, Piacenza, Reggio Emilia, Roma, Taranto +16°C a Ancona, Crotone, Firenze, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Padova

a Ancona, Crotone, Firenze, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Padova +17°C a Alghero, Brescia, Catania, Genova, Messina, Pantelleria, Reggio Calabria, Siracusa

a Alghero, Brescia, Catania, Genova, Messina, Pantelleria, Reggio Calabria, Siracusa +18°C a Agrigento, Cagliari, Marsala, Oristano, Palermo, Trapani

a Agrigento, Cagliari, Marsala, Oristano, Palermo, Trapani +19°C a Lampedusa

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