Meteo, le temperature minime di oggi 11 Maggio: +11°C a Cuneo

La settimana si aprirà sotto il segno di una marcata contrapposizione meteo tra le correnti fresche e instabili in discesa dal Nord Europa e i primi richiami caldi di origine nordafricana. Una configurazione che darà vita a un’Italia climaticamente divisa in due. Al Nord, la presenza di piogge diffuse e temporali frequenti manterrà le temperature su valori piuttosto contenuti e localmente sotto media. Scenario diverso invece al Sud, dove il maggiore soleggiamento e le correnti meridionali favoriranno un deciso aumento termico, con punte che potranno raggiungere i 28-30°C nelle aree interne e sulle due Isole Maggiori.

Le temperature minime di oggi, lunedì 11 maggio 2026:

+11°C a Cuneo

a Cuneo +12°C a Aosta, Belluno, Cascia, Frosinone, Iglesias, L’Aquila, Parma, Sassari, Siracusa

a Aosta, Belluno, Cascia, Frosinone, Iglesias, L’Aquila, Parma, Sassari, Siracusa +13°C a Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Cervia, Enna, Imola, Novara, Norcia, Oristano, Pesaro, Piacenza, Rimini, Torino, Verona

a Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Cervia, Enna, Imola, Novara, Norcia, Oristano, Pesaro, Piacenza, Rimini, Torino, Verona +14°C a Albenga, Asti, Brescia, Caltanissetta, Grosseto, Milano, Olbia, Pantelleria, Pescara, Trapani, Treviso, Udine, Vicenza

a Albenga, Asti, Brescia, Caltanissetta, Grosseto, Milano, Olbia, Pantelleria, Pescara, Trapani, Treviso, Udine, Vicenza +15°C a Ancona, Ferrara, Perugia, Trieste, Venezia, Viterbo

a Ancona, Ferrara, Perugia, Trieste, Venezia, Viterbo +16°C a Bari, Brindisi, Catanzaro, Firenze, Pisa, Terni

a Bari, Brindisi, Catanzaro, Firenze, Pisa, Terni +17°C a Agrigento, Benevento, Cosenza, Crotone, Lampedusa, Lecce, Roma

a Agrigento, Benevento, Cosenza, Crotone, Lampedusa, Lecce, Roma +18°C a Alghero, Caserta, Foggia, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria

a Alghero, Caserta, Foggia, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria +19°C a Lamezia Terme, Messina

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