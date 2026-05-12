Meteo, le temperature minime di oggi 12 Maggio: +8°C a Belluno

La giornata odierna si apre all’insegna dell’instabilità sul Nord-Est e sull’Emilia Romagna, dove il transito di un rapido fronte freddo sta favorendo rovesci e temporali sparsi. Sul resto della Penisola, invece, si osserva un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche, accompagnato da un deciso rialzo delle temperature soprattutto lungo il versante ionico. Tra Calabria e Sicilia orientale il clima assumerà tratti quasi estivi, con valori che supereranno diffusamente i 25°C e punte vicine ai 30°C sul sud-est siciliano grazie ai richiami più caldi dai quadranti meridionali.

La tregua sarà però di breve durata. Nella giornata di domani una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà il Centro-Sud, riportando un aumento dell’instabilità con piogge, temporali e un graduale calo termico su diverse regioni.

Le temperature minime di oggi, martedì 12 maggio 2026:

+8°C a Belluno, Sondrio

a Belluno, Sondrio +10°C a Asti, Bergamo, Bolzano, Cuneo, Norcia, Trento, Varese, Verona

a Asti, Bergamo, Bolzano, Cuneo, Norcia, Trento, Varese, Verona +11°C a Brescia, Gorizia, Milano, Novara, Piacenza, Udine

a Brescia, Gorizia, Milano, Novara, Piacenza, Udine +12°C a Aosta, Lamezia Terme, Potenza, Torino, Treviso, Venezia, Vicenza, Viterbo

a Aosta, Lamezia Terme, Potenza, Torino, Treviso, Venezia, Vicenza, Viterbo +13°C a Alghero, Campobasso, L’Aquila, Siracusa

a Alghero, Campobasso, L’Aquila, Siracusa +14°C a Bologna, Grosseto, Parma, Perugia

a Bologna, Grosseto, Parma, Perugia +15°C a Cagliari, Genova, Latina, Trapani, Trieste

a Cagliari, Genova, Latina, Trapani, Trieste +16°C a Brindisi, Olbia, Pantelleria, Reggio Calabria

a Brindisi, Olbia, Pantelleria, Reggio Calabria +17°C a Bari, Benevento, Firenze, Lecce, Pisa, Roma

a Bari, Benevento, Firenze, Lecce, Pisa, Roma +18°C a Agrigento, Catania, Cervia, Foggia, Napoli, Pesaro, Rimini

a Agrigento, Catania, Cervia, Foggia, Napoli, Pesaro, Rimini +19°C a Ancona, Cesenatico, Crotone, Lampedusa, Termoli

a Ancona, Cesenatico, Crotone, Lampedusa, Termoli +20°C a Chieti, Palermo, Pescara, Peschici

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