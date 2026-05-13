Meteo, le temperature minime di oggi 13 Maggio: +5°C a L’Aquila

Una vasta area depressionaria continua a dominare lo scenario atmosferico sull’Europa centro-settentrionale, alimentata da correnti molto fresche in discesa dalle alte latitudini artiche. Da questa circolazione prendono forma nuovi sistemi frontali diretti verso il Mediterraneo e l’Italia, mantenendo condizioni meteo particolarmente dinamiche. Il primo peggioramento sta già interessando la Sardegna, dove nelle ultime ore si sono sviluppati rovesci e temporali soprattutto sulle aree centrali dell’isola. I fenomeni risultano localmente intensi tra Sassarese e Nuorese interno, con precipitazioni più consistenti sulle zone montuose e interne.

Sulle regioni peninsulari prevale ancora una fase di attesa, ma la nuvolosità sta progressivamente aumentando da ovest, segnale dell’avvicinamento del nuovo fronte perturbato che nelle prossime ore tenderà a estendersi verso altre aree del Centro-Sud. Nel frattempo, l’afflusso di aria fresca proveniente dal Nord Europa ha favorito un deciso calo delle temperature minime su parte del Nord Italia, dove il clima si mantiene decisamente fresco per il periodo, soprattutto nelle vallate interne e sulle pianure del Settentrione.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 13 maggio 2026:

+5°C a L’Aquila

a L’Aquila +7°C a Bolzano

a Bolzano +8°C a Cascia, Treviso, Udine

a Cascia, Treviso, Udine +9°C a Aosta, Bergamo, Norcia, Venezia

a Aosta, Bergamo, Norcia, Venezia +10°C a Perugia, Novara, Trieste, Verona

a Perugia, Novara, Trieste, Verona +11°C a Bologna, Cuneo

a Bologna, Cuneo +12°C a Alghero, Brescia, Cervia, Milano, Padova, Parma, Piacenza, Rimini, Viterbo

a Alghero, Brescia, Cervia, Milano, Padova, Parma, Piacenza, Rimini, Viterbo +13°C a Ancona, Firenze, Grosseto, Pescara, Pisa

a Ancona, Firenze, Grosseto, Pescara, Pisa +14°C a Bari, Catania, Lecce, Olbia, Roma

a Bari, Catania, Lecce, Olbia, Roma +15°C a Genova, Latina, Trapani

a Genova, Latina, Trapani +16°C a Cagliari, Crotone, Pantelleria

a Cagliari, Crotone, Pantelleria +17°C a Brindisi, Lamezia Terme, Napoli

a Brindisi, Lamezia Terme, Napoli +18°C a Albenga, Lampedusa, Palermo

a Albenga, Lampedusa, Palermo +19°C a Reggio Calabria

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: