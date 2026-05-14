Meteo, le temperature minime di oggi 14 Maggio: +2°C a L’Aquila

Una vasta struttura depressionaria alimentata da aria di origine artica continua a condizionare il tempo su gran parte dell’Europa centro-settentrionale. Il cuore della circolazione ciclonica resta posizionato tra il Baltico e il Nord Europa, da dove si dipartono correnti fredde e instabili responsabili di un quadro meteorologico particolarmente dinamico anche sull’Italia. La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nel corso dei prossimi giorni. Le masse d’aria fredda, attualmente ancora concentrate oltre la Manica, tenderanno infatti a scivolare verso la Francia per poi irrompere nel Mediterraneo durante la giornata di sabato, favorendo un nuovo aumento dell’instabilità e un ulteriore calo delle temperature.

Gli effetti dell’afflusso freddo iniziano già a farsi sentire sulle regioni centro-settentrionali italiane, dove le temperature minime hanno registrato una sensibile diminuzione, riportando valori decisamente freschi per il periodo soprattutto nelle vallate interne e nelle pianure del Nord.

Le temperature minime di oggi, giovedì 14 maggio 2026:

+2°C a Cascia, L’Aquila

a Cascia, L’Aquila +5°C a Cuneo

a Cuneo +6°C a Norcia

a Norcia +7°C a Asti, Campobasso

a Asti, Campobasso +8°C a Novara, Potenza

a Novara, Potenza +9°C a Aosta, Latina, Rimini, Terni, Torino, Viterbo

a Aosta, Latina, Rimini, Terni, Torino, Viterbo +10°C a Ancona, Arezzo, Cervia, Frosinone, Grosseto, Perugia, Pescara, Termoli, Trieste, Udine

a Ancona, Arezzo, Cervia, Frosinone, Grosseto, Perugia, Pescara, Termoli, Trieste, Udine +11°C a Foggia, Treviso, Venezia

a Foggia, Treviso, Venezia +12°C a Albenga, Bari, Bergamo, Brescia, Firenze, Milano, Piacenza, Roma

a Albenga, Bari, Bergamo, Brescia, Firenze, Milano, Piacenza, Roma +13°C a Bolzano, Lecce, Napoli, Parma, Pisa, Siracusa, Verona

a Bolzano, Lecce, Napoli, Parma, Pisa, Siracusa, Verona +14°C a Bologna, Brindisi, Cagliari, Padova

a Bologna, Brindisi, Cagliari, Padova +15°C a Catania, Crotone, Genova, Olbia, Pantelleria

a Catania, Crotone, Genova, Olbia, Pantelleria +16°C a Lamezia Terme, Reggio Calabria

a Lamezia Terme, Reggio Calabria +17°C a Alghero, Lampedusa, Trapani

a Alghero, Lampedusa, Trapani +18°C a Palermo

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