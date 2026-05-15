Meteo, le temperature minime di oggi 15 Maggio: +5°C a Aosta

Una nuova perturbazione di origine atlantica è pronta a colpire l’Italia nel corso della giornata odierna, determinando un deciso peggioramento soprattutto sulle regioni del Centro-Nord e sulla Sardegna. L’ingresso del fronte perturbato favorirà un aumento della nuvolosità accompagnato da piogge diffuse, rovesci e temporali localmente intensi, in un contesto atmosferico nuovamente instabile. Il Sud Italia resterà inizialmente più ai margini del peggioramento, interessato soprattutto da nuvolosità irregolare e da qualche precipitazione sparsa, in particolare tra Campania e settori tirrenici. Tuttavia, il cambiamento sarà destinato a coinvolgere progressivamente anche le regioni meridionali.

La massa d’aria fresca di origine nord-atlantica associata alla perturbazione scivolerà infatti verso sud entro la giornata di sabato, favorendo un generale calo delle temperature anche al Meridione. I valori termici torneranno così a mantenersi al di sotto delle medie stagionali per gran parte del fine settimana, riportando condizioni climatiche decisamente fresche per il periodo.

Le temperature minime di oggi, venerdì 15 maggio 2026:

+5°C a Aosta

a Aosta +6°C a Belluno, Novara, Sondrio

a Belluno, Novara, Sondrio +7°C a Bergamo, Bolzano

a Bergamo, Bolzano +8°C a Asti, Cuneo, Milano, Vercelli, Verona

a Asti, Cuneo, Milano, Vercelli, Verona +9°C a Brescia, Piacenza, Potenza, Torino, Treviso, Venezia

a Brescia, Piacenza, Potenza, Torino, Treviso, Venezia +10°C a Bologna, Campobasso, Parma, Udine

a Bologna, Campobasso, Parma, Udine +11°C a Cervia, Padova, Trieste

a Cervia, Padova, Trieste +12°C a Albenga, Alghero, Cagliari, Lamezia Terme, L’Aquila, Pesaro, Pisa

a Albenga, Alghero, Cagliari, Lamezia Terme, L’Aquila, Pesaro, Pisa +13°C a Bari, Firenze, Olbia, Viterbo

a Bari, Firenze, Olbia, Viterbo +14°C a Frosinone, Perugia, Rimini

a Frosinone, Perugia, Rimini +15°C a Ancona, Brindisi, Genova, Grosseto, Latina, Lecce, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Termoli

a Ancona, Brindisi, Genova, Grosseto, Latina, Lecce, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Termoli +16°C a Catania, Pescara

a Catania, Pescara +17°C a Crotone, Napoli, Trapani

a Crotone, Napoli, Trapani +18°C a Pantelleria

a Pantelleria +19°C a Lampedusa

a Lampedusa +20°C a Palermo

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