Meteo, le temperature minime di oggi 16 Maggio: +3°C a Cuneo

Il ciclone Gisela, denominazione assegnata dall’Università di Berlino, si sta spostando progressivamente verso i Balcani, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali italiane. Al contrario, il maltempo continua a interessare gran parte del Centro-Sud, dove persistono rovesci, temporali e un clima decisamente fresco per il periodo. Le precipitazioni più abbondanti si sono concentrate tra Umbria, basso Lazio e Campania, con accumuli pluviometrici che in alcune aree hanno raggiunto e superato i 40 mm. Numerose anche le segnalazioni di grandine, soprattutto durante i temporali più intensi che hanno interessato le aree interne e tirreniche.

Da segnalare inoltre il ritorno della neve su Alpi e Appennino settentrionale, con fiocchi scesi fino a quote comprese attorno ai 1300 metri, livelli particolarmente bassi per la seconda metà di maggio. Il tutto accompagnato da un diffuso e sensibile crollo termico, che ha riportato temperature ben al di sotto delle medie stagionali su molte regioni italiane.

Le temperature minime di oggi, sabato 16 maggio 2026:

+3°C a Cuneo

a Cuneo +4°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia +5°C a Cascia

a Cascia +6°C a Asti, Novara

a Asti, Novara +7°C a Alessandria, Torino, Viterbo

a Alessandria, Torino, Viterbo +8°C a Foligno, Perugia, Pordenone, Treviso

a Foligno, Perugia, Pordenone, Treviso +9°C a Aosta, Bergamo, Bolzano, Campobasso, Piacenza, Venezia

a Aosta, Bergamo, Bolzano, Campobasso, Piacenza, Venezia +10°C a Albenga, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cervia, Milano, Parma, Potenza, Trento, Verona

a Albenga, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cervia, Milano, Parma, Potenza, Trento, Verona +11°C a Alghero, Ancona, Chieti, Firenze, Genova, Grosseto, Padova, Pescara, Pisa, Rimini, Trieste

a Alghero, Ancona, Chieti, Firenze, Genova, Grosseto, Padova, Pescara, Pisa, Rimini, Trieste +12°C a Decimomannu, Olbia

a Decimomannu, Olbia +13°C a Cagliari, Napoli, Termoli

a Cagliari, Napoli, Termoli +14°C a Pantelleria, Roma

a Pantelleria, Roma +15°C a Bari, Lamezia Terme, Latina

a Bari, Lamezia Terme, Latina +17°C a Trapani

a Trapani +18°C a Brindisi, Catania, Lampedusa, Lecce, Palermo, Reggio Calabria

a Brindisi, Catania, Lampedusa, Lecce, Palermo, Reggio Calabria +19°C a Crotone

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