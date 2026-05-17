Meteo, le temperature minime di oggi 17 Maggio: +0°C a L’Aquila

Dopo il passaggio del ciclone Gisela, che tra venerdì e sabato ha attraversato l’intera Penisola portando piogge, temporali e un sensibile calo termico, la situazione meteorologica sull’Italia è in rapido miglioramento. Il vortice depressionario si è ormai spostato verso i Balcani, consentendo il ritorno di condizioni più stabili su gran parte del territorio nazionale. Per la giornata odierna si conferma infatti un quadro dominato da tempo prevalentemente soleggiato, con ampie schiarite da Nord a Sud e fenomeni ormai residui solo su alcune aree estreme del Meridione.

Tuttavia, la massa d’aria fredda di origine nord-atlantica che ha accompagnato il ciclone continua a influenzare il meteo, soprattutto sulle regioni meridionali e adriatiche. Nonostante un graduale aumento delle temperature al Centro-Nord, i valori termici resteranno ancora diffusamente inferiori alle medie climatiche del periodo, mantenendo un contesto decisamente fresco per la seconda metà di maggio.

Le temperature minime di oggi, domenica 17 maggio 2026:

+0°C a L’Aquila

a L’Aquila +2°C a Belluno

a Belluno +3°C a Aosta

a Aosta +4°C a Bolzano, Cascia, Cuneo, Sondrio

a Bolzano, Cascia, Cuneo, Sondrio +5°C a Norcia, Rieti

a Norcia, Rieti +6°C a Avellino, Campobasso, Gorizia

a Avellino, Campobasso, Gorizia +7°C a Benevento, Grosseto, Novara, Pisa, Potenza, Udine

a Benevento, Grosseto, Novara, Pisa, Potenza, Udine +8°C a Altamura, Asti, Firenze, Milano, Perugia, Rimini

a Altamura, Asti, Firenze, Milano, Perugia, Rimini +9°C a Bergamo, Bologna, Cervia, Enna, Parma, Piacenza, Roma

a Bergamo, Bologna, Cervia, Enna, Parma, Piacenza, Roma +10°C a Alghero, Brescia, Canicattì, Chieti, Cosenza, Decimomannu, Napoli, Treviso, Venezia

a Alghero, Brescia, Canicattì, Chieti, Cosenza, Decimomannu, Napoli, Treviso, Venezia +11°C a Albenga, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Foggia, Pescara, Trieste, Verona, Viterbo

a Albenga, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Foggia, Pescara, Trieste, Verona, Viterbo +12°C a Ancona, Brindisi, Lecce, Olbia, Termoli, Torino

a Ancona, Brindisi, Lecce, Olbia, Termoli, Torino +13°C a Bari, Catania, Crotone, Genova, Taranto

a Bari, Catania, Crotone, Genova, Taranto +14°C a Lamezia Terme, Padova, Trapani

a Lamezia Terme, Padova, Trapani +15°C a Pantelleria

a Pantelleria +16°C a Lampedusa, Siracusa

a Lampedusa, Siracusa +17°C a Reggio Calabria, Palermo

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: