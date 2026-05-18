Meteo, le temperature minime di oggi 18 Maggio: +4°C a L’Aquila

Dopo la parentesi stabile e soleggiata della domenica, il tempo torna nuovamente a peggiorare sull’Italia per l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica. L’inizio della settimana sarà infatti caratterizzato da una fase di variabilità e locale instabilità atmosferica, con rovesci e temporali destinati a interessare inizialmente le regioni settentrionali. Nel corso della giornata di lunedì i fenomeni coinvolgeranno soprattutto il Nord, mentre martedì il maltempo tenderà a concentrarsi ancora sul Nord-Est, estendendosi anche alle aree interne del Centro-Sud con temporali sparsi e rovesci localmente intensi.

Contestualmente è atteso anche un moderato rinforzo del Maestrale sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, a conferma di un contesto atmosferico ancora piuttosto dinamico. Dal punto di vista termico non sono previsti particolari scossoni: le temperature continueranno infatti a mantenersi su valori generalmente leggermente inferiori alle medie climatiche del periodo.

Le temperature minime di oggi, lunedì 18 maggio 2026:

+4°C a L’Aquila

a L’Aquila +5°C a Cascia

a Cascia +8°C a Alghero, Aosta, Belluno, Cuneo, Firenze, Grosseto, Norcia, Novara, Pisa

a Alghero, Aosta, Belluno, Cuneo, Firenze, Grosseto, Norcia, Novara, Pisa +9°C a Benevento, Bolzano, Lamezia Terme, Piacenza, Pratica Di Mare, Verona

a Benevento, Bolzano, Lamezia Terme, Piacenza, Pratica Di Mare, Verona +10°C a Avellino, Bergamo, Brescia, Decimomannu, Foggia, Latina, Treviso, Udine

a Avellino, Bergamo, Brescia, Decimomannu, Foggia, Latina, Treviso, Udine +11°C a Bologna, Cagliari, Milano, Olbia, Perugia, Torino, Trapani, Venezia

a Bologna, Cagliari, Milano, Olbia, Perugia, Torino, Trapani, Venezia +12°C a Bari, Brindisi, Cervia, Napoli, Pantelleria, Rimini, Roma, Trieste

a Bari, Brindisi, Cervia, Napoli, Pantelleria, Rimini, Roma, Trieste +13°C a Catania, Genova, Lecce, Ancona, Pescara, Reggio Calabria

a Catania, Genova, Lecce, Ancona, Pescara, Reggio Calabria +15°C a Palermo

a Palermo +17°C a Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: