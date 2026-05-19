Meteo, le temperature minime di oggi 19 Maggio: +5°C a Aosta

La debole perturbazione di origine atlantica che continua a sfiorare l’Italia manterrà anche oggi condizioni di tempo a tratti instabile su diverse aree della Penisola. I fenomeni interesseranno soprattutto l’arco alpino, il medio versante adriatico e le zone interne del Sud, dove non mancheranno rovesci sparsi e locali temporali. Contestualmente è previsto anche un rinforzo dei venti di Maestrale, in particolare sui bacini meridionali, con mari localmente mossi o molto mossi. Sul fronte termico non sono attese variazioni significative: le temperature continueranno infatti a mantenersi su valori leggermente inferiori alle medie tipiche del periodo.

Le temperature minime di oggi, martedì 19 maggio 2026:

+5°C a Aosta

a Aosta +6°C a Campobasso, Cuneo

a Campobasso, Cuneo +7°C a Norcia

a Norcia +8°C a Asti, Novara, Potenza

a Asti, Novara, Potenza +9°C a Cascia, Cervia, L’Aquila

a Cascia, Cervia, L’Aquila +10°C a Belluno, Grosseto, Latina, Milano, Perugia, Siracusa, Torino

a Belluno, Grosseto, Latina, Milano, Perugia, Siracusa, Torino +11°C a Bergamo, Bolzano, Brescia, Catania, Parma, Rimini, Trapani, Treviso, Udine, Verona, Viterbo

a Bergamo, Bolzano, Brescia, Catania, Parma, Rimini, Trapani, Treviso, Udine, Verona, Viterbo +12°C a Ancona, Bologna, Chieti, Decimomannu, Firenze, Pisa, Roma

a Ancona, Bologna, Chieti, Decimomannu, Firenze, Pisa, Roma +13°C a Brindisi, Cagliari, Cosenza, Genova, Napoli, Pantelleria, Pescara, Trieste, Venezia

a Brindisi, Cagliari, Cosenza, Genova, Napoli, Pantelleria, Pescara, Trieste, Venezia +14°C a Alghero, Foggia, Lecce, Olbia, Palermo

a Alghero, Foggia, Lecce, Olbia, Palermo +15°C a Bari, Crotone, Lamezia Terme

a Bari, Crotone, Lamezia Terme +17°C a Lampedusa, Reggio Calabria

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