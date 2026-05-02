Meteo, le temperature minime di oggi 2 Maggio: –2°C a Cascia

Il fronte freddo che ha attraversato l’Italia sta lasciando gli ultimi effetti sulle regioni meridionali. Qualche fenomeno resiste tra bassa Calabria e Sicilia centro-orientale, ma è destinato a esaurirsi rapidamente nel corso della giornata. Nel frattempo si registra un nuovo calo delle temperature su tutto il Centro-Sud, più evidente lungo il versante adriatico e nelle aree più meridionali, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino.

Le temperature minime di oggi, sabato 2 maggio 2026:

–2°C a Cascia

a Cascia +0°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia +4°C a Belluno

a Belluno +5°C a Arezzo, Cuneo, Lamezia Terme, Potenza

a Arezzo, Cuneo, Lamezia Terme, Potenza +6°C a Aosta, Asti, Benevento, Bolzano, Campobasso, Cervia, Chieti, Cosenza, Firenze, Olbia, Pisa

a Aosta, Asti, Benevento, Bolzano, Campobasso, Cervia, Chieti, Cosenza, Firenze, Olbia, Pisa +7°C a Alghero, Foggia, Gorizia, Novara, Rimini, Teramo, Treviso, Verona

a Alghero, Foggia, Gorizia, Novara, Rimini, Teramo, Treviso, Verona +8°C a Grosseto, Milano, Parma, Roma

a Grosseto, Milano, Parma, Roma +9°C a Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Pescara, Piacenza, Udine, Venezia, Viterbo

a Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Pescara, Piacenza, Udine, Venezia, Viterbo +10°C a Reggio Calabria, Torino

a Reggio Calabria, Torino +11°C a Trieste

a Trieste +12°C a Albenga, Lecce, Napoli, Termoli, Trapani

a Albenga, Lecce, Napoli, Termoli, Trapani +13°C a Crotone

a Crotone +14°C a Brindisi, Genova, Padova, Pantelleria

a Brindisi, Genova, Padova, Pantelleria +16°C a Palermo

a Palermo +17°C a Lampedusa

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