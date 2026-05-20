Meteo, le temperature minime di oggi 20 Maggio: +3°C a Cascia

Sull’Italia persistono ancora gli ultimi effetti di una debole instabilità atmosferica legata al transito della coda di una perturbazione atlantica in scorrimento sull’Europa centrale. Il passaggio del sistema depressionario favorirà nelle prossime ore un deciso rinforzo dei venti di Maestrale, soprattutto sulle regioni meridionali e sui bacini del Sud, contribuendo a mantenere le temperature su valori ancora leggermente inferiori alle medie tipiche del periodo. A partire dalla seconda parte della settimana, però, lo scenario meteorologico tenderà gradualmente a cambiare. Gli ultimi aggiornamenti modellistici confermano infatti una rimonta più robusta dell’alta pressione, destinata ad estendersi dall’Africa nord-occidentale verso l’Europa centrale coinvolgendo in maniera più diretta le regioni del Centro-Nord italiano. Le regioni adriatiche e parte del Sud resteranno invece più esposte a infiltrazioni d’aria relativamente fresca e a una residua variabilità, trovandosi ai margini dell’espansione anticiclonica.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 20 maggio 2026:

+3°C a Cascia

a Cascia +6°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia +8°C a Aosta, Cuneo, Enna

a Aosta, Cuneo, Enna +9°C a Campobasso, Grosseto, Novara

a Campobasso, Grosseto, Novara +10°C a Belluno, Pisa, Potenza, Ragusa, Siracusa

a Belluno, Pisa, Potenza, Ragusa, Siracusa +11°C a Alghero, Catania, Cervia, Decimomannu, Latina, Perugia, Rimini, Viterbo

a Alghero, Catania, Cervia, Decimomannu, Latina, Perugia, Rimini, Viterbo +12°C a Ancona, Firenze, Roma, Udine

a Ancona, Firenze, Roma, Udine +13°C a Bergamo, Bolzano, Brescia, Cagliari, Chieti, Milano, Parma, Pescara, Torino, Trapani, Verona

a Bergamo, Bolzano, Brescia, Cagliari, Chieti, Milano, Parma, Pescara, Torino, Trapani, Verona +14°C a Bologna, Genova, Napoli, Olbia, Pantelleria, Treviso, Trieste

a Bologna, Genova, Napoli, Olbia, Pantelleria, Treviso, Trieste +15°C a Lecce, Termoli, Trento, Venezia

a Lecce, Termoli, Trento, Venezia +16°C a Bari, Palermo

a Bari, Palermo +17°C a Brindisi, Crotone, Lamezia Terme, Lampedusa, Reggio Calabria

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