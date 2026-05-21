Meteo, le temperature minime di oggi 21 Maggio: +3°C a Cascia

L’alta pressione subtropicale continua a rafforzarsi sul Mediterraneo occidentale e sulla Penisola Iberica, estendendosi progressivamente verso l’Europa centrale e coinvolgendo anche gran parte dell’Italia. Gli effetti più evidenti della rimonta anticiclonica si faranno sentire soprattutto al Nord e sulla Sardegna, dove il tempo tenderà a diventare sempre più stabile e le temperature inizieranno gradualmente ad aumentare. Diversa, almeno inizialmente, la situazione sulle regioni meridionali, sulla Sicilia e lungo parte del versante adriatico centrale. Qui, per altre 48-72 ore, continueranno ad affluire correnti settentrionali relativamente più fresche, accompagnate da venti di Maestrale e Tramontana che contribuiranno a mantenere il clima più ventilato e le temperature su valori decisamente più contenuti rispetto al resto della Penisola.

Le temperature minime di oggi, giovedì 21 maggio 2026:

+3°C a Cascia

a Cascia +5°C a Norcia

a Norcia +6°C a L’Aquila

a L’Aquila +9°C a Aosta

a Aosta +10°C a Belluno, Benevento, Bolzano, Enna

a Belluno, Benevento, Bolzano, Enna +11°C a Campobasso, Catania, Cuneo, Olbia, Pisa, Potenza, Siracusa

a Campobasso, Catania, Cuneo, Olbia, Pisa, Potenza, Siracusa +12°C a Alghero, Asti, Firenze, Grosseto, Novara, Ragusa, Verona

a Alghero, Asti, Firenze, Grosseto, Novara, Ragusa, Verona +13°C a Bologna, Cervia, Latina, Milano, Rimini, Roma, Udine

a Bologna, Cervia, Latina, Milano, Rimini, Roma, Udine +14°C a Bergamo, Brescia, Cosenza, Decimomannu, Napoli, Parma, Pescara, Treviso

a Bergamo, Brescia, Cosenza, Decimomannu, Napoli, Parma, Pescara, Treviso +15°C a Cagliari, Chieti, Perugia, Torino, Trapani, Venezia, Viterbo

a Cagliari, Chieti, Perugia, Torino, Trapani, Venezia, Viterbo +16°C a Bari, Genova, Lecce, Pantelleria

a Bari, Genova, Lecce, Pantelleria +17°C a Ancona, Brindisi, Palermo

a Ancona, Brindisi, Palermo +18°C a Crotone, Lamezia Terme, Lampedusa, Reggio Calabria, Trieste

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