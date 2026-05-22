Meteo, le temperature minime di oggi 22 Maggio: +7°C a L’Aquila

L’alta pressione subtropicale continua a rafforzarsi e ad espandersi su gran parte dell’Europa occidentale e sull’Italia, dove nelle prossime ore si consoliderà una fase decisamente più stabile e calda. Il promontorio anticiclonico di matrice nord-africana favorirà infatti un progressivo aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Nord. Anche oggi i valori massimi potranno raggiungere diffusamente i 30°C, con locali punte leggermente superiori nelle pianure interne e nelle aree più lontane dal mare. La tendenza per il weekend conferma un ulteriore incremento termico, con temperature che potrebbero spingersi fino a 32-33°C in diverse città.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente nel corso della prossima settimana, quando non si escludono valori ancora più elevati sulle regioni settentrionali e tirreniche. Il Centro-Sud e parte delle regioni adriatiche resteranno inizialmente più ai margini della struttura anticiclonica, continuando a risentire di correnti relativamente più fresche.

Le temperature minime di oggi, venerdì 22 maggio 2026:

+7°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia +11°C a Alghero, Aosta, Belluno, Bolzano, Olbia, Potenza

a Alghero, Aosta, Belluno, Bolzano, Olbia, Potenza +12°C a Campobasso, Cervia, Firenze, Pisa, Rimini

a Campobasso, Cervia, Firenze, Pisa, Rimini +13°C a Cagliari, Cuneo, Decimomannu, Grosseto, Latina, Ragusa, Siracusa

a Cagliari, Cuneo, Decimomannu, Grosseto, Latina, Ragusa, Siracusa +14°C a Catania, Novara, Udine

a Catania, Novara, Udine +15°C a Trapani, Viterbo

a Trapani, Viterbo +16°C a Bergamo, Milano, Pantelleria, Parma, Pescara, Roma, Torino, Trento, Venezia, Verona

a Bergamo, Milano, Pantelleria, Parma, Pescara, Roma, Torino, Trento, Venezia, Verona +17°C a Bari, Bologna, Frosinone, Genova, Lamezia Terme, Lecce, Napoli, Treviso

a Bari, Bologna, Frosinone, Genova, Lamezia Terme, Lecce, Napoli, Treviso +18°C a Albenga, Ancona, Brescia, Brindisi, Piacenza, Reggio Calabria, Termoli

a Albenga, Ancona, Brescia, Brindisi, Piacenza, Reggio Calabria, Termoli +19°C a Lampedusa, Padova, Palermo, Trieste

a Lampedusa, Padova, Palermo, Trieste +20°C a Crotone

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