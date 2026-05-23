Meteo, le temperature minime di oggi 23 Maggio: +3°C a Cascia

L’anticiclone continuerà a rafforzarsi anche nei prossimi giorni, favorendo un ulteriore aumento delle temperature e condizioni sempre più stabili su gran parte della Penisola. Il clima assumerà caratteristiche pienamente estive, soprattutto al Nord, dove i termometri potranno superare diffusamente i 30°C con punte localmente ancora più elevate nelle pianure interne. La presenza dell’alta pressione limiterà l’attività instabile quasi esclusivamente ai rilievi, dove nel corso delle ore pomeridiane potranno svilupparsi isolati rovesci o brevi temporali di calore, in particolare sulle aree alpine e appenniniche.
Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, la struttura anticiclonica continuerà a dominare lo scenario meteo anche durante la prima parte della prossima settimana, garantendo tempo prevalentemente soleggiato e temperature superiori alle medie del periodo su molte regioni italiane.
Le temperature minime di oggi, sabato 23 maggio 2026:
- +3°C a Cascia
- +6°C a L’Aquila, Norcia
- +11°C a Potenza
- +12°C a Alghero, Campobasso, Decimomannu, Olbia
- +13°C a Bolzano, Cagliari, Cervia, Firenze, Rimini
- +14°C a Catania, Pisa, Trapani
- +15°C a Cuneo, Pescara, Udine, Viterbo
- +16°C a Bologna, Novara, Palermo, Pantelleria, Parma, Roma, Treviso, Venezia, Verona
- +17°C a Brescia, Grosseto, Lamezia Terme
- +18°C a Bari, Bergamo, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Torino
- +19°C a Albenga, Ancona, Brindisi, Lampedusa, Piacenza, Reggio Calabria
- +20°C a Trieste
- +21°C a Crotone
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