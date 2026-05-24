Meteo, le temperature minime di oggi 24 Maggio: +7°C a Norcia

L’alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica sull’Europa occidentale e centrale, consolidando ulteriormente la propria struttura e mantenendo lontane le perturbazioni atlantiche. Anche l’Italia resterà pienamente coinvolta dall’azione anticiclonica, con condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte del territorio. Nel corso delle ore pomeridiane non mancherà qualche episodio di instabilità limitato soprattutto alle aree montuose, dove il riscaldamento diurno potrà favorire brevi rovesci o isolati temporali di calore, in particolare lungo l’arco alpino e localmente sull’Appennino.

La fase stabile sarà accompagnata anche da un sensibile aumento delle temperature, con clima ormai tipicamente estivo soprattutto al Centro-Nord. I valori termici si porteranno diffusamente oltre le medie stagionali, con giornate caratterizzate da caldo moderato e ampio soleggiamento.

Le temperature minime di oggi, domenica 24 maggio 2026:

+7°C a Norcia

a Norcia +8°C a Isernia, L’Aquila

a Isernia, L’Aquila +12°C a Belluno, Benevento, Terni

a Belluno, Benevento, Terni +13°C a Alghero, Avellino, Cagliari, Campobasso, Cervia, Decimomannu, Enna, Olbia, Potenza

a Alghero, Avellino, Cagliari, Campobasso, Cervia, Decimomannu, Enna, Olbia, Potenza +14°C a Aosta, Bolzano, Lamezia Terme, Pisa, Rimini, Trapani

a Aosta, Bolzano, Lamezia Terme, Pisa, Rimini, Trapani +15°C a Asti, Catania, Chieti, Cuneo

a Asti, Catania, Chieti, Cuneo +16°C a Alessandria, Bologna, Firenze, Foggia, Gorizia, Grosseto, Pantelleria, Perugia, Pescara, Ragusa, Roma, Udine

a Alessandria, Bologna, Firenze, Foggia, Gorizia, Grosseto, Pantelleria, Perugia, Pescara, Ragusa, Roma, Udine +17°C a Novara, Treviso, Verona

a Novara, Treviso, Verona +18°C a Bari, Bergamo, Lampedusa, Parma, Pordenone, Siracusa, Trento, Venezia

a Bari, Bergamo, Lampedusa, Parma, Pordenone, Siracusa, Trento, Venezia +19°C a Ancona, Brescia, Brindisi, Lecce, Milano, Palermo, Termoli, Torino, Trieste

a Ancona, Brescia, Brindisi, Lecce, Milano, Palermo, Termoli, Torino, Trieste +20°C a Genova, Napoli, Reggio Calabria

a Genova, Napoli, Reggio Calabria +22°C a Crotone

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