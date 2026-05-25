Meteo, le temperature minime di oggi 25 Maggio: +8°C a L’Aquila

L’anticiclone di matrice subtropicale continua a rafforzarsi e ad espandersi verso il continente europeo, arrivando a coinvolgere all’inizio della settimana gran parte dell’Europa centro-occidentale. La struttura anticiclonica porterà condizioni di tempo stabile e un deciso aumento delle temperature su numerosi Paesi del continente. Anche l’Italia resterà pienamente inserita nel settore più caldo della massa d’aria, con valori termici diffusamente superiori alle medie del periodo. Le anomalie più marcate interesseranno soprattutto il Nord, dove il caldo risulterà particolarmente anomalo per la fine di maggio, con temperature che potranno raggiungere livelli tipicamente estivi.
Le regioni meridionali, pur interessate anch’esse da temperature oltre la norma stagionale, resteranno leggermente più ai margini rispetto al nucleo più caldo dell’anticiclone, grazie alla persistenza di correnti relativamente meno roventi rispetto a quelle che investiranno il Centro-Nord.
Le temperature minime di oggi, lunedì 25 maggio 2026:
- +8°C a L’Aquila, Norcia
- +12°C a Potenza
- +13°C a Alghero, Avellino, Benevento, Lamezia Terme, Olbia, Pisa
- +14°C a Cagliari, Campobasso, Decimomannu, Firenze
- +15°C a Aosta, Bolzano, Catania, Cuneo, Grosseto
- +16°C a Cervia, Rimini, Roma Trapani
- +17°C a Foggia, Lampedusa, Latina, Pantelleria, Pescara
- +18°C a Bari, Bologna, Brindisi, Lecce, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Treviso, Venezia, Verona
- +19°C a Ancona, Brescia, Crotone, Perugia, Reggio Calabria
- +20°C a Bergamo, Udine
- +21°C a Genova, Trieste
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