Meteo, le temperature minime di oggi 26 Maggio: +9°C a L’Aquila

Il caldo raggiungerà probabilmente il suo apice nella giornata di mercoledì, quando sulle regioni del Centro-Nord si registreranno le anomalie termiche più accentuate rispetto alle medie stagionali. In diverse aree interne e pianeggianti le temperature massime potranno spingersi fino a sfiorare i 35°C, regalando condizioni pienamente estive e un sensibile aumento della sensazione di afa. A partire da giovedì, però, i primi segnali di cambiamento inizieranno a manifestarsi grazie all’ingresso di correnti leggermente più fresche dai quadranti orientali. Questo contributo d’aria meno calda tenderà a smorzare gradualmente i picchi termici più elevati e allo stesso tempo favorirà una ripresa dell’instabilità nelle ore pomeridiane e serali.

I fenomeni interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne della Penisola, dove il contrasto tra il forte riscaldamento accumulato nei bassi strati e l’aria più fresca in quota potrà innescare rovesci e temporali localmente anche intensi.

Le temperature minime di oggi, martedì 26 maggio 2026:

+9°C a L’Aquila

a L’Aquila +10°C a Norcia

a Norcia +12°C a Alghero, Olbia, Rieti

a Alghero, Olbia, Rieti +13°C a Benevento, Lamezia Terme

a Benevento, Lamezia Terme +14°C a Avellino, Decimomannu, Potenza, Trapani

a Avellino, Decimomannu, Potenza, Trapani +15°C a Belluno, Cagliari, Campobasso, Catania, Pantelleria, Siracusa

a Belluno, Cagliari, Campobasso, Catania, Pantelleria, Siracusa +16°C a Aosta, Asti, Cuneo, Firenze, Grosseto, Pisa, Ragusa

a Aosta, Asti, Cuneo, Firenze, Grosseto, Pisa, Ragusa +17°C a Cervia, Latina, Rimini, Roma

a Cervia, Latina, Rimini, Roma +18°C a Bari, Bolzano, Cremona, Frosinone

a Bari, Bolzano, Cremona, Frosinone +19°C a Foggia, Gorizia, Milano, Novara, Pescara, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Termoli, Torino, Udine, Verona

a Foggia, Gorizia, Milano, Novara, Pescara, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Termoli, Torino, Udine, Verona +20°C a Bergamo, Bologna, Brindisi, Lampedusa, Lecce, Napoli, Parma, Piacenza, Siena, Treviso, Venezia, Viterbo

a Bergamo, Bologna, Brindisi, Lampedusa, Lecce, Napoli, Parma, Piacenza, Siena, Treviso, Venezia, Viterbo +21°C a Albenga, Genova, Palermo, Trieste

a Albenga, Genova, Palermo, Trieste +22°C a Ancona, Brescia, Crotone

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