Meteo, le temperature minime di oggi 27 Maggio: +24°C a Venezia

L’Italia sta vivendo il momento più intenso di questa anomala fase di caldo precoce, con condizioni pienamente estive su gran parte del Paese. Anche nella giornata odierna le temperature potranno raggiungere valori eccezionalmente elevati per il periodo, con punte comprese tra 34 e 36°C soprattutto sulle regioni del Nord e nelle aree interne e tirreniche del Centro. Il clima risulterà particolarmente afoso nelle pianure e nei grandi centri urbani, dove la combinazione tra caldo e ventilazione debole accentuerà la sensazione di disagio nelle ore centrali della giornata.

Nel frattempo inizieranno a manifestarsi i primi segnali di instabilità atmosferica, destinati ad aumentare gradualmente nei prossimi giorni. Durante le ore più calde potranno infatti svilupparsi temporali di calore inizialmente isolati lungo le aree montuose, ma con tendenza a diventare via via più diffusi a causa dell’arrivo di infiltrazioni di aria leggermente più fresca in quota. Il contrasto tra il forte riscaldamento accumulato nei bassi strati e l’ingresso di correnti meno calde favorirà così la formazione di rovesci e temporali pomeridiani, soprattutto sui rilievi alpini e appenninici.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 27 maggio 2026:

+7°C a L’Aquila

a L’Aquila +9°C a Norcia

a Norcia +13°C a Alghero

a Alghero +14°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +15°C a Avellino, Benevento, Potenza

a Avellino, Benevento, Potenza +16°C a Campobasso, Cuneo, Decimomannu, Grosseto, Olbia, Pisa

a Campobasso, Cuneo, Decimomannu, Grosseto, Olbia, Pisa +17°C a Aosta, Cagliari, Catania, Firenze

a Aosta, Cagliari, Catania, Firenze +18°C a Pantelleria, Rimini, Trapani

a Pantelleria, Rimini, Trapani +19°C a Bari, Bolzano, Cervia, Cremona, Foggia, Latina, Novara, Pescara, Roma, Viterbo

a Bari, Bolzano, Cervia, Cremona, Foggia, Latina, Novara, Pescara, Roma, Viterbo +20°C a Chieti, Lampedusa, Milano, Napoli, Verona

a Chieti, Lampedusa, Milano, Napoli, Verona +21°C a Bologna, Brescia, Brindisi, Frosinone, Genova, Lecce, Palermo, Perugia, Piacenza, Reggio Calabria, Termoli, Treviso, Udine

a Bologna, Brescia, Brindisi, Frosinone, Genova, Lecce, Palermo, Perugia, Piacenza, Reggio Calabria, Termoli, Treviso, Udine +22°C a Albenga, Ancona, Bergamo, Modena, Padova, Parma, Pordenone, Reggio Emilia, Trieste

a Albenga, Ancona, Bergamo, Modena, Padova, Parma, Pordenone, Reggio Emilia, Trieste +23°C a Crotone

a Crotone +24°C a Porto San Giorgio, Silvi, Venezia

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: