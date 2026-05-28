Meteo, le temperature minime di oggi 28 Maggio: +23°C a Bologna

L’anticiclone subtropicale che negli ultimi giorni ha dominato gran parte dell’Europa occidentale e centrale sta iniziando a perdere gradualmente forza, favorendo l’ingresso di correnti leggermente più fresche anche sull’Italia. Tra oggi e venerdì il quadro meteorologico sarà quindi caratterizzato da un aumento dell’instabilità nelle ore pomeridiane, soprattutto lungo le aree interne e i rilievi della Penisola, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. Parallelamente, il caldo anomalo tenderà lentamente ad attenuarsi rispetto ai picchi eccezionali registrati nei giorni scorsi. Nonostante ciò, le temperature resteranno ancora superiori alle medie stagionali, in particolare sulle regioni del Centro-Nord, dove continueranno a prevalere condizioni dal sapore pienamente estivo.

Le temperature minime di oggi, giovedì 28 maggio 2026:

+12°C a Alghero

a Alghero +14°C a L’Aquila

a L’Aquila +16°C a Aosta, Catania, Decimomannu, Grosseto

a Aosta, Catania, Decimomannu, Grosseto +17°C a Bolzano, Cagliari, Campobasso, Potenza, Trapani, Viterbo

a Bolzano, Cagliari, Campobasso, Potenza, Trapani, Viterbo +18°C a Bari, Brindisi, Cuneo, Firenze, Perugia, Pisa

a Bari, Brindisi, Cuneo, Firenze, Perugia, Pisa +19°C a Latina, Novara, Olbia, Pantelleria, Udine

a Latina, Novara, Olbia, Pantelleria, Udine +20°C a Ancona, Genova, Lampedusa, Napoli, Parma, Pescara, Roma, Treviso

a Ancona, Genova, Lampedusa, Napoli, Parma, Pescara, Roma, Treviso +21°C a Albenga, Cervia, Foggia, Frosinone, Lamezia Terme, Lecce, Milano, Palermo, Piacenza, Rimini, Venezia

a Albenga, Cervia, Foggia, Frosinone, Lamezia Terme, Lecce, Milano, Palermo, Piacenza, Rimini, Venezia +22°C a Bergamo, Verona, Reggio Calabria

a Bergamo, Verona, Reggio Calabria +23°C a Bologna, Brescia, Crotone, Padova, Termoli, Trieste

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: