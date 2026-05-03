Meteo, le temperature minime di oggi 3 Maggio: +2°C a L’Aquila

Sull’Italia domina una fase di tempo stabile e asciutto, con condizioni generalmente soleggiate su gran parte del territorio. Qualche segnale di cambiamento si osserva però al Nord-Ovest, dove la nuvolosità è in graduale aumento per l’avvicinamento di una nuova perturbazione. Le temperature sono previste in aumento su quasi tutta la Penisola, con valori che potranno portarsi lievemente sopra la media stagionale, soprattutto al Centro-Nord. Questo scenario è destinato a cambiare a partire dai primi giorni della prossima settimana, quando una perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia riportando condizioni di maltempo su diverse regioni.

Le temperature minime di oggi, domenica 3 maggio 2026:

+2°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia +5°C a Lamezia Terme

a Lamezia Terme +6°C a Alessandria, Olbia, Potenza

a Alessandria, Olbia, Potenza +7°C a Campobasso, Pisa, Rimini, Viterbo

a Campobasso, Pisa, Rimini, Viterbo +8°C a Aosta, Asti, Bolzano, Cervia, Firenze, Grosseto, Udine

a Aosta, Asti, Bolzano, Cervia, Firenze, Grosseto, Udine +9°C a Alghero, Ancona, Catania, Cosenza, Cuneo, Pantelleria

a Alghero, Ancona, Catania, Cosenza, Cuneo, Pantelleria +10°C a Milano, Novara, Pescara, Vercelli, Verona

a Milano, Novara, Pescara, Vercelli, Verona +11°C a Albenga, Bergamo, Bologna, Lecce, Napoli, Palermo, Torino, Trapani, Treviso, Venezia

a Albenga, Bergamo, Bologna, Lecce, Napoli, Palermo, Torino, Trapani, Treviso, Venezia +12°C a Bari, Brescia, Crotone, Parma, Roma, Trieste

a Bari, Brescia, Crotone, Parma, Roma, Trieste +13°C a Cagliari, Genova, Piacenza, Reggio Calabria

a Cagliari, Genova, Piacenza, Reggio Calabria +14°C a Brindisi

a Brindisi +15°C a Padova

a Padova +16°C a Lampedusa

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